Спорт вместо психов: как Шакира, Мадонна и Энистон справляются со стрессом

Жизнь звезд полна стресса и похожа на американские горки: сегодня пришлось выслушать критику от режиссера и до ночи репетировать, а завтра блокировать хейтеров в соцсетях. Кажется, в таких ситуациях поможет только отпуск или психолог. Но вместо этого знаменитости идут в спортзал, потому что спорт — это не только про идеальное тело. Это способ выдохнуть, перезагрузить мозг и даже перестать злиться. Рассказываем, как знаменитости превращают негатив в энергию.
Дуа Липа: бокс, чтобы «выпустить пар»
Певица Дуа Липа постоянно находится в центре внимания: новая песня, клип, рекламные контракты… Не всегда все идет по плану, и в моменты, когда хочется все бросить и просто хлопнуть дверью, певица идет в зал и боксирует. Удары по груше не просто сжигают калории — они помогают выплеснуть агрессию, которая копится из-за плотного графика и давления соцсетей.
Дуа Липа признается: бокс — один из лучших видов спорта для нее. «Мне нравится боксировать в свободное время. Я делаю это и для поддержания формы, и просто для того, чтобы прояснить свой разум», — говорит певица.
Бокс задействует все тело, заставляя мозг фокусироваться на движениях, а не на проблемах. Такие интенсивные тренировки снижают уровень кортизола (гормона стресса) и повышают выработку эндорфинов — природных антидепрессантов. Кроме того, бокс учит самоконтролю и управлению эмоциями. Человек начинает чувствовать себя увереннее в любых ситуациях и быстрее принимает решения.
Дженнифер Энистон: пилатес и плавание для баланса
Актриса Дженнифер Энистон предпочитает более спокойные тренировки. Один раз в неделю она занимается пилатесом, который помогает отвлечься от повседневных проблем — все внимание направлено на правильное выполнение упражнений. В результате в голове перестают крутиться негативные или тревожные мысли. А глубокое ритмичное дыхание дает релаксационный эффект.
Другой вид «успокоительного» для Дженнифер Энистон — это плавание. Она посещает бассейн 3−4 раза в неделю и всегда выходит оттуда с хорошим настроением: вода успокаивает тело и мозг, помогает вывести адреналин. Во время плавания мысли «отключаются», все переживания и суета остаются в стороне.
Шакира: серфинг и танцы как образ жизни
Шакира, как и Дженнифер Энистон, тоже занимается плаванием, но в большей степени для поддержания физической формы. А вот для настроения она обожает серфинг. Певица уверенно стоит на доске и продемонстрировала это в своем клипе «Don't Wait Up». Шакира настолько любит этот вид спорта, что даже отдала детей в школу серфинга: «Не ждите 40 лет, чтобы заняться серфингом, когда можете начать делать это в шесть лет» — сказала певица.
Серфинг помогает справиться со стрессом и злостью через сочетание физиологии и психологии. Во время занятий человек сосредоточен только на волне, ему некогда думать о проблемах. Этот вид спорта особенно полезен для людей с хроническим стрессом, которые принимают много решений и держат в голове большой объем информации. А еще серфинг учит быть «в моменте» — находиться в гармонии с окружающей средой и с собой.
Ну и конечно, танцы, которыми Шакира занимается с детства. Ее фирменные танцы босиком — часть ее образа. Но для нее танцы — это не только репетиции номеров. Они помогают ей собраться с мыслями, справиться с тревожностью и замечать сигналы тела.
Мадонна: йога для души и тела
Уже почти 30 лет Мадонна занимается йогой. Особенно ей близка аштанга-йога — интенсивная и физически сложная практика, которая предполагает частые интенсивные движения, повышающие температуру тела и способствующие сильному потоотделению. Мадонна уверена, что йога — это фитнес для ума, души и тела.
Йога подходит тем, у кого стресс проявляется через тело: мышечные зажимы, расстройства сна. Во время занятий снимается нервное возбуждение, негативные эмоции — гнев, раздражение, агрессия, страх — уходят. Упражнения ставят тело в непривычное положение, и чтобы удержать его, нужна большая концентрация внимания. Это позволяет «отключиться» от стрессовой ситуации и найти выход.
Риз Уизерспун: бег и йога перед важными мероприятиями
Американская актриса и продюсер Риз Уизерспун не любит заниматься спортом именно для поддержания формы. Все, что она делает — исключительно для успокоения нервов. Перед важными и волнительными мероприятиями, например, перед выступлениями или награждениями, Риз Уизерспун занимается йогой и дыхательными практиками. Это помогает ей успокоиться.
А по утрам она обожает бегать на протяжении получаса, чтобы настроиться на день и привести мысли в порядок. Еще актриса занимается растяжкой для расслабления мышц, хорошего сна и снижения стресса.
Это не просто спорт. Это ритуалы, которые помогают оставаться вменяемыми в мире бесконечного стресса и дедлайнов. Попробуйте и вы: в следующий раз, когда эмоции захлестнут, попробуйте потанцевать или побегать — возможно, проблемы окажутся не такими уж и серьезными.