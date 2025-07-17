Спорт вместо психов: как Шакира, Мадонна и Энистон справляются со стрессом

Жизнь звезд полна стресса и похожа на американские горки: сегодня пришлось выслушать критику от режиссера и до ночи репетировать, а завтра блокировать хейтеров в соцсетях. Кажется, в таких ситуациях поможет только отпуск или психолог. Но вместо этого знаменитости идут в спортзал, потому что спорт — это не только про идеальное тело. Это способ выдохнуть, перезагрузить мозг и даже перестать злиться. Рассказываем, как знаменитости превращают негатив в энергию.