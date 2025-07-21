Какие мышцы формируют осанку — и как прокачать их без спортзала

Казалось бы, нет ничего сложного в том, чтобы держать спину прямо. Но на деле все не так. За осанку отвечают определенные мышцы, которые часто остаются без внимания. Если вы хотите улучшить свою осанку, важно понимать, какие мышцы в этом участвуют и как их правильно тренировать. В этой статье вы узнаете, какие именно группы мышц влияют на осанку, почему они ослабевают, и как прокачать их с помощью специальных упражнений.