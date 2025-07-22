Пресс за 15 минут в день: 3 самых простых и эффективных упражнения

Сядьте на пол, согните ноги под прямым углом и приподнимите их. Корпус отклоните назад, опираясь на ягодицы. На выдохе медленно поворачивайте корпус вправо и влево. В руки можно взять мяч, гантели или бутылку с водой. Важно сохранять напряжение в животе и не расслабляться между повторениями. Делайте 2 подхода по 20 повторений. Со временем можно увеличивать вес и количество подходов. Уже через пару недель вы заметите, как живот и бока станут более подтянутыми.