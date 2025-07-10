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Как убрать живот за неделю: 5 упражнений, которые правда работают

Даже самый стройный живот может казаться «выпуклым». Собрали упражнения, которые помогут вернуть ему подтянутый вид без сложных элементов и жестких диет.

Елена Дьяченко
Автор Спорт Mail
Девушка с плоским подтянутым животом
Несколько простых упражнений без инвентаря помогут сделать живот визуально плоским уже через неделю.Источник: Freepik

Когда речь заходит о плоском животе, большинство людей представляет бесконечные скручивания и ограничения в питании. Но визуальный результат можно получить без изнуряющих тренировок, а с помощью активации глубоких мышц, улучшения осанки и работы с дыханием. Некоторые простые упражнения не убавят десятки сантиметров, но помогут убрать отечность и сделать живот подтянутым. Для этого вам понадобятся 10−15 минут и желание потрудиться.

Вакуум — утренняя привычка для активации пресса

Девушка выполняет упражнение вакуум для активации пресса
На выполнение упражнения понадобится не более трех минут.Источник: Freepik

Это упражнение из бодибилдинга отлично подходит и для повседневной жизни. Оно особенно полезно, если вы хотите, чтобы живот выглядел плоским уже утром. «Вакуум» активирует поперечную мышцу живота: когда она включается, живот автоматически подтягивается внутрь, даже без напряжения пресса.

Лучшее время для выполнения упражнения — утро до принятия душа или завтрака. Техника выполнения:

  1. Выполняйте упражнение лежа на спине или стоя. Если лежа, то немного согните колени.
  2. Глубоко вдохните, а на выдохе медленно втяните живот.
  3. Задержите дыхание и удерживайте втянутый живот несколько секунд, дыша поверхностно или вообще без вдоха. Повторите 3−5 раз в три подхода.

Планка на локтях — базовое упражнение

Девушка стоит в планке на локтях
Планка помогает активировать все мышцы корпуса.Источник: Freepik

Классическое и универсальное упражнение на все тело. Стоя в ней, включаются глубокие мышцы пресса и даже тазового дна: тело становится одной ровной линией, а живот автоматически подтягивается.

Есть множество разновидностей этого упражнения: боковая, классическая и с согнутыми локтями. Правильная техника:

  1. Ложитесь на живот, а затем встаньте на локти и носки. Локти находятся под плечами, руки параллельны друг другу.
  2. Держите тело в прямой линии: не поднимайте таз и не прогибайте поясницу. Живот должен быть втянут, а ягодицы и бедра слегка напряжены.
  3. Останьтесь в этой позе на 30 секунд. Начните с 15 секунд и постепенно увеличивайте время до минуты.

Скручивания лежа — только с правильным дыханием

Девушка выполняет скручивания лежа с правильным дыханием
Пресс нужно качать медленно с правильной техникой дыхания.Источник: Freepik

Скручивания — популярное упражнение для пресса, но многие делают его неправильно. Важно акцентировать внимание на ритме дыхания, а не закачать пресс до жжения быстрыми рывками. Следуйте этому алгоритму:

  1. Ложитесь на спину, согнув ноги в коленях. Сложите руки за головой, но не надавливайте на нее.
  2. Глубоко вдохните. На выдохе плавно поднимите плечи от пола. Следите, чтобы поясница оставалась прижатой к поверхности, а живот был втянут.
  3. Задержитесь на пару секунд в верхней точке, затем медленно опуститесь вниз. Выполните 10−15 повторений в 2−3 подхода.

Берпи без прыжка — активизация всех зон

Девушка выполняет берпи без прыжков
Берпи без прыжков прекрасно подходят для утренней разминки.Источник: Freepik

Здесь сочетаются силовые и кардио элементы. Даже в облегченной версии, без прыжков, оно улучшает кровообращение, снимает отеки и укрепляет мышцы живота. Рассказываем, как выполнять берби без прыжков:

  1. Встаньте, расставив ноги на ширину плеч. Медленно приседайте, опуская руки вперед.
  2. Перенесите вес на руки, выпрямляя ноги назад в положение планки. Вернитесь в присед через пару секунд.
  3. Поднимитесь без прыжка. Повторите 8−10 раз в спокойном темпе, 2−3 подхода.

Следите, чтобы поясница не прогибалась при выходе в планку. Живот держите подтянутым, а движения делайте плавными, без резких рывков. Это упражнение отлично подходит для утренней зарядки или в течение дня, когда чувствуете напряжение в теле и хотите размяться.

Ножницы лежа — для низа живота и выравнивания линии бедер

Девушка выполняет упражнение ножницы лежа
Это упражнение подтягивает живот, бедра и ягодицы.Источник: Freepik

«Ножницы» активно включают нижнюю часть живота, где чаще всего скапливается лишний объем, и которую труднее всего активировать. Важно двигаться спокойно, не торопясь. Махи должны быть синхронны с дыханием. Вот правильная техника:

  1. Примите положение лежа на спине, руки расположите под тазом ладонями вниз. Поднимите ноги примерно на 30 см, а носки тяните вперед.
  2. Поднимайте и опускайте ноги поочередно, будто выполняете ножничные движения: одна нога вверх, вторая вниз.
  3. Сделайте 10−12 повторений на каждую ногу в 2−3 подхода. Главное, чтобы живот был втянутым, а поясница — прижата к полу.

Даже если вы не тренируетесь регулярно, всего 10−15 минут в день простых упражнений уже через неделю дадут видимый результат: живот станет визуально подтянутым. Не стремитесь к максимальной нагрузке, а уделяйте внимание правильной технике и ритму дыхания. Работа над собой должна приносить удовольствие, а не болезненные ощущения.