Как убрать живот за неделю: 5 упражнений, которые правда работают

Когда речь заходит о плоском животе, большинство людей представляет бесконечные скручивания и ограничения в питании. Но визуальный результат можно получить без изнуряющих тренировок, а с помощью активации глубоких мышц, улучшения осанки и работы с дыханием. Некоторые простые упражнения не убавят десятки сантиметров, но помогут убрать отечность и сделать живот подтянутым. Для этого вам понадобятся 10−15 минут и желание потрудиться.