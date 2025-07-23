Фитнес без жертв: 3 способа встроить тренировки в реальную жизнь

Если вы тренируетесь три раза в неделю по 20 минут — это лучше, чем один раз в месяц по два часа. Прогресс строится на маленьких шагах, а не на одном рывке. Например, утренняя пятиминутная растяжка, короткая прогулка или пара подходов отжиманий перед сном. Как только вы начнете замечать, что спорт стал частью дня, можно постепенно добавлять новые элементы. Но помните: лучше заниматься чуть меньше, но каждый день, чем перегружать себя и бросать через неделю. Так вы создадите устойчивую привычку, которую не сломать.