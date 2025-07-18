Тело гудит от усталости: 3 совета от пловчих, чтобы снять тяжесть за 10 минут

Вы знаете это ощущение: после долгого перелета, жаркого дня или утомительной прогулки ноги «гудят», спина ноет, а пальцы отекают так, что кольца с трудом снимаются. Может показаться, что это усталость, но зачастую тяжесть связана с задержкой жидкости и нарушением циркуляции крови. Опытные пловчихи знают, как избавиться от этой тяжести в теле без массажа, лекарств или тренировок. Рассказываем, как повторить их приемы и вернуть себе легкость.