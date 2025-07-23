Как Розалия пришла к своей фигуре — и помогла другим принять себя

Раньше о фигуре Розалии почти не говорили — она появлялась на сцене в сдержанных костюмах и не делала акцент на теле. Но за последние годы все изменилось: теперь ее мощные ноги и сильные руки стали частью эффектного сценического образа. В этой статье расскажем, как менялась фигура певицы, какие тренировки помогли ей прийти к такой форме и что сама Розалия думает о теле и стандартах красоты. А еще объясним, почему для многих фанатов ее фигура стала тем, в чем они видят, в первую очередь, себя.