Как Розалия пришла к своей фигуре — и помогла другим принять себя

Раньше о фигуре Розалии почти не говорили — она появлялась на сцене в сдержанных костюмах и не делала акцент на теле. Но за последние годы все изменилось: теперь ее мощные ноги и сильные руки стали частью эффектного сценического образа. В этой статье расскажем, как менялась фигура певицы, какие тренировки помогли ей прийти к такой форме и что сама Розалия думает о теле и стандартах красоты. А еще объясним, почему для многих фанатов ее фигура стала тем, в чем они видят, в первую очередь, себя.
Как выглядела Розалия в начале карьеры
Когда Розалия только вышла на большую сцену с клипом на песню «Malamente» в 2018 году, ее образ был довольно сдержанным и даже загадочным. В нарядах доминировали спокойные цвета, а костюмы были почти закрытыми — никаких откровенных вырезов и глубоких декольте.
В танцах и движениях тоже не было акцента на силуэт, скорее, на атмосферу и эмоции, которые она передавала. Тогда фигура певицы оставалась почти вне поля зрения публики и СМИ — обсуждали в основном ее голос, стиль и драматический образ, но уж точно не формы.
Когда фигура стала частью имиджа — и как она изменилась
С каждым новым клипом и выступлением фигура Розалии все больше выходила на первый план. В последние годы ее тело стало заметно более мощным — появились выразительные ноги и сильные руки, что сразу привлекло внимание и фанатов, и критиков. В видео на песни вроде «Con Altura» и «A Palé» она активно подчеркивает эти черты: облегающие костюмы, открытые топы и смелые танцевальные движения создают образ сильной и свободной женщины. Танцы, в которых много динамики и энергии, делают еще более выразительной ее физическую форму.
В интервью Розалия не раз говорила, что она не стремится соответствовать традиционным канонам красоты, а хочет чувствовать себя комфортно и уверенно в собственном теле. Эту позицию заметили и фанаты — в соцсетях часто отмечают, что фигура певицы отличается от привычных стандартов, и в этом ее сила.
Какие тренировки помогают Розалии оставаться в форме
Розалия не скрывает, что тренировки — важная часть ее жизни, но к фитнесу она относится без фанатизма. В своих интервью певица рассказывала, что отдает предпочтение функциональному тренингу и работе с собственным весом — это помогает развивать силу и выносливость, а не только улучшать внешний вид. Кардио и танцы дополняют ее программу, поддерживая энергичный ритм выступлений и позволяя оставаться в тонусе.
В одном из видео, где Розалия показывает часть своей тренировки, она выполняет упражнения с гантелями и собственным весом — приседания, выпады, планки и прыжки. Именно такие нагрузки формируют ее крепкие ноги и рельефные руки. При этом она не гонится за идеальными параметрами, а старается слушать себя и получать удовольствие от движения.
Как сама Розалия говорит о своем теле и стандартах красоты
Розалия не прячет фигуру и открыто делится в соцсетях фотографиями без фильтров и ретуши. В одном из интервью певица назвала себя «сильной и независимой», подчеркнув, что для нее важнее ощущать себя комфортно, а не вписываться в чужие рамки.
Она часто говорит о том, как сложно в индустрии, где вокруг много давления и идеалов, оставаться самой собой. Розалия признается, что училась принимать тело таким, какое оно есть, и не позволять внешним ожиданиям диктовать, как она должна выглядеть или вести себя. Для нее свобода — это не только творчество на сцене, но и уверенность в себе в обычной жизни.
Эти взгляды отражаются и в ее образе: она не пытается быть «идеальной» по каким-то стандартам, а просто остается собой — сильной, живой и настоящей.
Почему фанаты называют тело Розалии «нормальным»
Поклонники Розалии часто отмечают, что фигура певицы кажется им «нормальной» — не идеализированной, а близкой к реальности. В образе девушки они видят мышцы, силу и движение, а не шаблонные стандарты красоты, которые так часто навязывает индустрия. Для многих это стало глотком свежего воздуха: наконец, звезда показывает тело, в котором есть настоящая энергия и жизненная сила, а не только глянцевый «идеал».
В соцсетях можно найти множество комментариев, где фанаты пишут, что именно в фигуре Розалии они узнают свое собственное тело или то, к чему хотят стремиться — не ради совершенства, а ради здоровья и уверенности. Такое восприятие помогает менять отношение к себе и формирует более здоровую самооценку.
Фигура Розалии — это не просто образ на сцене, а отражение новой культуры тела, где сила и естественность выходят на первый план. Ее пример показывает, что настоящая красота — в свободе быть собой, а не в следовании чужим стандартам. Для многих фанатов она стала символом принятия и вдохновения, доказав, что тело может быть сильным, живым и настоящим.