5 ошибок в питании, из-за которых вы постоянно чувствуете усталость

Сила, выносливость и настроение начинаются не с тренировок и не с генетики — они зависят от того, что вы кладете себе в тарелку. Даже при регулярных занятиях спортом и здоровом сне, неправильное питание может буквально высасывать из вас энергию. В этой статье мы разберем пять распространенных ошибок в рационе, которые могут быть причиной постоянной усталости. Вы узнаете, что именно мешает чувствовать себя бодро и как это исправить без волшебных таблеток и строгих диет.