Как перестать все время заедать стресс: 3 лайфхака, чтобы питаться интуитивно

Задавайте себе вопрос: «Нравится ли мне эта еда?», «Доставляет ли она мне удовольствие?». Если вы едите что-то только потому, что «надо», а не потому, что хочется, вы не получите удовлетворения. Интуитивное питание учит выбирать ту еду, которая не только полезна, но и радует вас. Когда вы делаете паузу, сосредотачиваетесь на вкусе и запахе, вы переключаете внимание с внешних проблем на внутреннее состояние. Это помогает расслабиться и получить удовольствие даже от самого простого перекуса.