Есть 5 раз в день — вредно: диетологи объяснили, чем это грозит

Еще один важный момент — влияние частого питания на чувство сытости и контроль аппетита. Когда вы едите часто, организм не успевает войти в режим «голодания» между приемами пищи, а значит, не вырабатывается полноценное чувство голода и насыщения. В результате вы можете есть не потому, что проголодались, а просто потому, что «пора». Это может привести к тому, что вы будете потреблять больше калорий, чем нужно.