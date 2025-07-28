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Есть 5 раз в день — вредно: диетологи объяснили, чем это грозит

Многие годы нас учили, что дробное питание — залог здоровья и стройности. Однако диетологи назвали как минимум три причины, почему этот метод подходит далеко не всем.

Виктория Фурсова
Автор Спорт Mail
Девушка заготавливает еду для пятиразового питания
Пятиразовое питание может быть не лучшим выбором для диеты.Источник: Freepik

Современная наука не стоит на месте, и многие устоявшиеся нормы питания постепенно пересматриваются. Одна из таких — рекомендация есть 5 раз в день. Раньше считалось, что так вы ускоряете метаболизм, избегаете переедания и чувствуете себя лучше. Но практика показывает, что для большинства людей этот подход бесполезен и даже может навредить. Диетологи давно отмечают негативные последствия такого режима. Ниже — три главные причины, почему есть пять раз в день не для всех полезно.

Нет научного подтверждения ускорения метаболизма

Дневник питания для ускоренного метаболизма
Дробное питание не ускоряет метаболизм, а может даже навредить.Источник: Freepik

Одна из главных причин, почему диетологи сомневаются в пользе пятиразового питания — это миф об ускорении метаболизма. Долгое время считалось, что чем чаще вы едите, тем активнее работает ваш обмен веществ. На деле это не совсем так.

Да, при каждом приеме пищи организм тратит энергию на переваривание. Однако общее количество калорий, которые вы сжигаете за день, зависит от калорийности рациона, а не от количества приемов. То есть, если вы съедите 1500 ккал за 3 или за 5 раз — разницы в сжигании энергии практически нет. Таким образом, идея, что дробное питание автоматически ускоряет метаболизм, не подтверждается наукой. Более того, для некоторых людей частое питание может даже замедлить чувство насыщения и привести к перееданию.

Возможное нарушение контроля над аппетитом

Девушка с нарушенным контролем над аппетитом выбирает между здоровой пищей и фастфудом
Частое питание может нарушить естественные сигналы голода и привести к перееданию.Источник: Freepik

Еще один важный момент — влияние частого питания на чувство сытости и контроль аппетита. Когда вы едите часто, организм не успевает войти в режим «голодания» между приемами пищи, а значит, не вырабатывается полноценное чувство голода и насыщения. В результате вы можете есть не потому, что проголодались, а просто потому, что «пора». Это может привести к тому, что вы будете потреблять больше калорий, чем нужно.

Многие люди, придерживаясь пятиразового питания, не чувствуют настоящего голода и, как следствие, теряют связь со своими естественными сигналами организма. Это может привести к перееданию и набору веса. Особенно если перекусы состоят из углеводной пищи или неправильно сбалансированы.

Дробное питание мешает работе пищеварительной системы

Девушка на дробном питании испытывает трудности с пищеварением
Частые приемы пищи не дают организму времени переваривать и усваивать полезные вещества.Источник: Freepik

Организм нуждается в перерывах между приемами пищи, чтобы эффективно переваривать еду и усваивать полезные вещества. Когда вы постоянно что-то жуете, желудок и кишечник не успевают «отдохнуть», что может привести к нарушению пищеварения, вздутию, ухудшению усвоения витаминов и минералов.

Особенно это критично, если в рационе есть тяжелые продукты. Некоторые специалисты даже рекомендуют практиковать кратковременное голодание между приемами пищи, чтобы дать организму время на восстановление и очищение.

Как найти свой режим питания

Девушка питается согласно своему собственному режиму
Наблюдение за своим организмом поможет найти комфортный и эффективный режим питания.Источник: Freepik

Если вы хотите подобрать подходящий режим питания, не обязательно сразу отказываться от всех привычек. Начните с простого: понаблюдайте за собой. Запишите, когда вы чувствуете голод, как себя чувствуете через пару часов после еды, какие продукты вызывают чувство сытости на длительное время.

Попробуйте есть 3 раза в день, сделать один перекус или попробовать интервальное голодание. Главное — чтобы вы чувствовали себя при этом комфортно, не было слабости, раздражительности или сильного голода. Организм сам подскажет, какой режим ему подходит. И если вы замечаете, что при пятиразовом питании вы все время думаете о еде, устаете от постоянного приготовления пищи или набираете вес — возможно, пришло время что-то менять.

Частое питание может быть полезным в определенных ситуациях, но не является универсальным решением. Такой метод не ускоряет метаболизм и может негативно сказаться на работе пищеварительной системы. Вместо этого диетологи советуют ориентироваться на свои ощущения, составлять сбалансированный рацион и не бояться экспериментировать, чтобы найти свой путь к здоровому и комфортному питанию.