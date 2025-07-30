Как усилить эффект от спорта: 3 лайфхака, которые делают тело подтянутым

Еще один эффективный уходовый прием — лимфодренаж. Он улучшает отток жидкости, снимает усталость и уменьшает отеки. Делайте легкие массажные движения после душа: кончиками пальцев или костяшками мягко прорабатывайте зоны с отеками (ноги, руки, лицо) по направлению к лимфоузлам (вверх — для ног, от центра лица к ушам). Можно выполнять роликовый массаж: если есть специальный роллер (например, из кварца или металла), прокатывайте его, слегка надавливая. Это ускоряет микроциркуляцию.