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Как усилить эффект от спорта: 3 лайфхака, которые делают тело подтянутым

После тренировки кожа и мышцы особенно восприимчивы к уходу, а он, в свою очередь, может усилить эффект от физических упражнений. В статье расскажем, что именно поможет вам быстрее увидеть эффект.

Мария Минаева
Автор Спорт Mail
Девушка ухаживает за телом после тренировки
Ухаживающие процедуры после тренировки могут усилить эффект от нее.Источник: Freepik

В фитнес-рутине профессиональных спортсменов и звезд есть не только силовые упражнения, кардио и растяжка, но и ухаживающие процедуры. Они помогают улучшить тонус кожи, ускорить восстановление, сделать силуэт более подтянутым. Рассказываем про реальные приемы, которые усиливают эффект от спорта.

Контраст и массаж: как они работают на рельеф

Девушка принимает контрастный душ после тренировки
Контрастный душ тонизирует и уменьшает отеки.Источник: Freepik

Контрастный душ, растирание полотенцем и массаж щеткой после тренировки помогают улучшить кровообращение и снизить отечность.

Чередование теплой и холодной воды вызывает попеременное расширение и сужение сосудов. Теплая вода расслабляет мышцы и расширяет сосуды, улучшая приток крови. Холодная сужает сосуды, уменьшая воспаление и отеки. Такой процесс стимулирует микроциркуляцию, ускоряя вывод продуктов распада (например, молочной кислоты) и уменьшая застой жидкости в тканях.

Еще один способ улучшить кровообращение — растирать кожу жестким полотенцем после душа. Оно действует как механический массаж — раздражает кожные рецепторы, усиливает приток крови к поверхности тела и стимулирует лимфодренаж. Улучшенный кровоток помогает быстрее доставлять кислород и питательные вещества к мышцам, а также удалять метаболические отходы, что снижает отечность.

Девушка массирует кожу ног сухой щеткой
Массаж после тренировки активирует лимфатическую систему.Источник: Freepik.com

Другой способ воздействия на кожу — сухой массаж щеткой с жесткой щетиной. Он активирует лимфатическую систему, которая играет ключевую роль в удалении избыточной жидкости и токсинов. Движения щеткой должны быть направлены к сердцу — это способствует движению лимфы и венозному оттоку. Улучшение лимфодренажа уменьшает застойные явления, а легкое раздражение кожи усиливает местное кровообращение.

Все эти методы работают за счет стимуляции сосудов, лимфатической системы и кожных рецепторов. Однако важно применять их правильно: без избыточного давления, избегая травмированной кожи, и не используя холодную воду, если есть противопоказания (например, сердечно-сосудистые заболевания).

Питание кожи — это не только про еду

Девушка наносит сыворотку для питания кожи
После тренировок кожа эффективнее воспринимает уход.Источник: Freepik

После физических нагрузок кожа нуждается в особом уходе: усиленное потоотделение, трение одежды и временное обезвоживание могут вызвать раздражение, сухость или легкую отечность. Правильный уход помогает восстановить баланс, улучшить кровообращение и поддержать упругость кожи.

Сразу после тренировки важно смыть пот и бактерии, чтобы избежать закупорки пор. Используйте мягкий гель для душа без агрессивных ПАВ. Хорошо работает прием увлажнения влажной кожи: после душа, не вытираясь полотенцем, нанесите натуральное масло (кокосовое, миндальное, жожоба) или легкий увлажняющий крем. Вода на коже помогает средствам лучше впитаться, а масла создают защитный барьер, предотвращая сухость.

Девушка на процедуре лимфодренажного массажа после тренировки
Массаж поможет снять отеки после тренировки.Источник: Freepik

Еще один эффективный уходовый прием — лимфодренаж. Он улучшает отток жидкости, снимает усталость и уменьшает отеки. Делайте легкие массажные движения после душа: кончиками пальцев или костяшками мягко прорабатывайте зоны с отеками (ноги, руки, лицо) по направлению к лимфоузлам (вверх — для ног, от центра лица к ушам). Можно выполнять роликовый массаж: если есть специальный роллер (например, из кварца или металла), прокатывайте его, слегка надавливая. Это ускоряет микроциркуляцию.

Помогают ухаживать за кожей после физических упражнений и обертывания: они охлаждают кожу, снимают напряжение и улучшают тонус.

Охлаждающее обертывание: смешайте голубую глину с мятным эфирным маслом (2−3 капли на столовую ложку глины) и нанесите на проблемные зоны. Оберните пленкой на 15−20 минут, затем смойте. Ментол дает приятный охлаждающий эффект, а глина вытягивает лишнюю жидкость.

Успокаивающий вариант: если кожа раздражена, используйте алоэ вера или охлажденный зеленый чай в качестве основы для компресса.

Важно: избегайте скрабов и агрессивных средств сразу после интенсивной тренировки — можно спровоцировать раздражение на коже.

Растяжка и релакс: необходимость, а не формальность

Девушка дышит и релаксирует после тренировки
Растяжка помогает снять напряжение и улучшить сон.Источник: Freepik

Завершение тренировки растяжкой и осознанным дыханием — это не просто ритуал для расслабления. Такие практики имеют научно обоснованное влияние на физиологию, гормональный баланс и даже качество сна.

Интенсивные нагрузки повышают уровень кортизола — гормона стресса, который в избытке мешает восстановлению. Медленная растяжка и глубокое дыхание (например, «квадратное» — вдох 4 сек., задержка 4 сек., выдох 4 сек.) сигнализируют нервной системе о переходе в режим покоя. При этом замедляется сердечный ритм, снижается выброс кортизола и происходит стимуляция выработки мелатонина (гормона сна).

Растяжка мышц (особенно бедер, спины и плеч) снимает остаточное напряжение, которое мешает засыпать. Глубокое дыхание усиливает эффект — увеличивает насыщение крови кислородом, снижает частоту сердцебиения, уменьшает тревожность — частую причину бессонницы.

Девушка проводит растяжку после тренировки
Растяжка расслабляет мышцы и уменьшает тревожность.Источник: Freepik

После силовой или высокоинтенсивной тренировки мышцы временно укорачиваются. Растяжка возвращает им естественную длину, предотвращая скованность, улучшает осанку за счет расслабления зажатых зон (например, грудных мышц у тех, кто много сидит), усиливает кровоток, что визуально делает контуры тела более четкими.

Дыхание животом во время растяжки дополнительно тонизирует мышцы кора и тазового дна, создавая эффект «собранности».

Также статическая растяжка (удержание поз 20−30 секунд) мягко сжимает лимфатические сосуды, улучшая отток жидкости. В сочетании с дыханием «животом» это снижает отечность, особенно в ногах.

Для хорошего самочувствия, подтянутого тела и упругой кожи недостаточно силовых тренировок. Можно использовать простые техники, которые помогут избавиться от отеков, улучшить кровообращение и состояние мышц. А также снять тревожность и сделать сон более глубоким и качественным.