Поздний перекус без вреда для фигуры: 5 продуктов, которые не мешают худеть

Многие боятся есть после ужина, считая, что любой перекус в вечерние часы — прямая дорога к лишним килограммам. Но если голод вечером настолько сильный, что мешает вам заснуть, игнорировать его — плохая идея. Если вы действительно хотите есть (а не просто что-то погрызть под сериальчик или порадовать себя пироженкой) — лучше перекусить чем-то легким и полезным. В этой статье пять проверенных продуктов, которые можно есть перед сном, не боясь последствий.