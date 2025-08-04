3 простых совета, как полюбить свое тело еще во время похудения

Эти моменты говорят о том, что ваше тело меняется, оно становится более подтянутым и здоровым. Заведите себе привычку — каждый вечер записывать три вещи, за которые вы благодарны своему телу. Например: «спасибо за то, что сегодня я прошел 5 км», «спасибо за то, что в течение дня не съел лишнего», «спасибо за улыбку, которую я увидел в зеркале». Такая практика позволит видеть прогресс и поддержит чувство любви к себе. Со временем вы начнете замечать больше хорошего, и критика отступит.