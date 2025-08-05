Сайкл-тренировка: как 45 минут на байке могут изменить тело

Групповая тренировка на специальном велобайке, известная как сайкл, сочетает в себе интенсивную аэробную нагрузку, элементы силовой работы и эмоциональный подъем. На таких занятиях за короткое время можно сжечь много калорий, повысить выносливость и зарядиться настроением. В этой статье разберем, что представляет собой тренировка, какие бывают виды сайклинга, как он влияет на организм и подойдет ли вам такой формат.