Топ-10 лучших предтренировочных комплексов в 2025 году: рейтинг редакции Спорт Mail

Здесь все собрано в одном флаконе: не нужно ни отмерять, ни размешивать. Объем 60 мл — этого хватит на два использования, которые можно дозировать под себя. Такой вариант берут те, кто тренируется в дороге, в перерыве между делами или просто устал от порошков. Пить можно буквально на ходу, действие начинается быстро — особенно на пустой желудок или после легкого перекуса.