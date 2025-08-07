Обычная или круговая? Помогаем выбрать тренировку под ваши цели

Круговые тренировки обычно занимают меньше времени, что удобно при плотном графике. Стандартный круг длится 20−30 минут, и за это время вы успеваете проработать все тело. Это делает формат идеальным для тех, у кого мало времени, но есть желание тренироваться эффективно. Даже 15 минут интенсивного круга могут дать хороший результат, особенно если вы новичок или восстанавливаетесь после перерыва.