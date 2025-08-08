Лучший сывороточный протеин в 2025 году: рейтинг редакции Спорт Mail

В рейтинге собраны лучшие производители сывороточного протеина в 2025 году — только те, которые стоят своих денег. Мы проанализировали десятки популярных брендов, изучили составы, технологию производства и реальные отзывы покупателей. Особое внимание уделяли качеству сырья, скорости усвоения, наличию вкусовых добавок и соотношению цены и качества. Есть продукты на каждый день, для набора массы или просто в качестве белковой поддержки.
Виды сывороточного протеина
Сывороточный протеин бывает разный. У каждого типа — своя задача и особенности:
- Концентрат. Самый доступный вариант. Содержит около 70—80% белка, остальное — лактоза, жиры и немного углеводов. Подходит для ежедневного использования, особенно если нет проблем с усвоением молочных продуктов.
- Изолят. Чище и дороже. Белка — больше 90%, почти нет жиров и лактозы. Быстрее усваивается, легче переносится, часто выбирается для сушки или в случае непереносимости лактозы.
- Гидролизат. Максимально быстрое усвоение за счет расщепления белка на пептиды. Почти не вызывает реакций, но и стоит дороже остальных. Чаще берут в период интенсивных тренировок или восстановления.
Рейтинг топ-10 лучших сывороточных протеинов
Мы сравнили главные параметры протеинов — от состава до удобства приема — и отобрали те, что действительно работают. Это подборка для тех, кто хочет получить результат без долгого поиска и сомнений.
1. Optimum Nutrition Platinum Hydrowhey
Гидролизованный изолят, где на порцию приходится 30 г чистого белка. Благодаря предварительной обработке, молекулы расщеплены на более короткие цепочки, что ускоряет усвоение. Также в составе — комплекс аминокислот с разветвленной цепью и ферменты для пищеварения. Вариант без глютена, почти без сахара, с минимальным содержанием жиров и углеводов. Подходит тем, кто строго следит за рационом или не переносит молочные компоненты.
Судя по отзывам, этот вариант выбирают за чистый состав и быстрое действие. Многим нравится, что коктейль легко размешивается и не вызывает неприятных ощущений после приема. Вкус называют мягким, без лишней сладости, особенно в ванильной версии. Отмечают, что продукт помогает восстановиться после тренировок и может использоваться как добавка в рацион при сушке или контроле веса. Цена высокая, но, по мнению покупателей, она оправдана качеством.
Характеристики
|Вид
|Гидролизованный изолят
|Страна производства
|США
|Вес упаковки
|794 г
|Белок в одной порции
|30 г
|Состав
|Гидролизат изолята, BCAA, ферменты, натуральные ароматизаторы
|Доступные вкусы
|Ваниль, шоколад
Плюсы и минусы
Плюсы:
- Высокая концентрация белка
- Быстрое усвоение
- Подходит для низкоуглеводного рациона
- Хорошо растворяется в жидкости
- Мягкий вкус без химозности
- Не вызывает тяжести
Минусы:
- Относительно высокая цена
2. Rule 1 R1 Protein Whey Isolate
Состоит только из изолята и гидролизованной формы сывороточного белка — концентрат здесь не используется вовсе. На порцию приходится 25 г белка, что делает состав максимально чистым. Благодаря такому соотношению протеин легко усваивается, не содержит жиров и сахара, а содержание углеводов не превышает 1 г. Энергетическая ценность — 110 ккал на одну мерную ложку. В составе нет камеди, сливок, лишних наполнителей — только белковая основа, подсластитель и натуральные вкусовые компоненты.
Пользователи высоко оценивают растворимость — порошок не сбивается в комки и не требует долгого взбалтывания. Отмечают также отсутствие тяжести после приема, что делает его удобным для утренних тренировок или вечернего перекуса. Минусов в отзывах почти не встречается, за исключением цены — для некоторых она кажется выше средней.
Характеристики
|Вид
|Изолят и гидролизат сывороточного белка
|Страна производства
|США
|Вес упаковки
|952 г
|Белок в одной порции
|25 г
|Состав
|Изолят и гидролизат сывороточного белка, натуральные и искусственные ароматизаторы, лецитин, сукралоза, ацесульфам калия
|Доступные вкусы
|Дыня, кафе мокка, печенье и крем, шоколадная помадка, замороженный банан, торт на день рождения и другие
Плюсы и минусы
Плюсы:
- Чистый белковый состав без лишних добавок
- Быстрое усвоение после тренировки
- Минимум жиров и углеводов
- Полное отсутствие сахара
- Отлично растворяется в воде
Минусы:
- Стоимость выше среднего уровня
- Вкусы могут показаться непривычными
3. Natural Power Iso Whey
Изолят в этом варианте прошел многоступенчатую фильтрацию, благодаря чему содержание лактозы, жиров и углеводов сведено к минимуму. В одной порции всего 2,2 г углеводов и менее 0,5 г жира, при этом белка — 24 г на 30 г порошка. Такая концентрация подходит для тех, кто следит за точным составом рациона и не хочет перегружать организм лишними веществами. Витамин B6 в составе помогает усваивать белок и участвует в энергетическом обмене.
Судя по откликам, покупатели чаще всего выделяют хорошую переносимость и удобство — порошок быстро растворяется и не дает осадка. Подходит как для коктейлей, так и для добавления в творог. Упоминалось, что ложку найти бывает сложно, а вкус может показаться специфическим — слегка приторным или напоминающим кисель. Но большинство считает его рабочим решением с хорошим составом.
Характеристики
|Вид
|Изолят сывороточного белка
|Страна производства
|Австрия
|Вес упаковки
|500 г
|Белок в одной порции
|24 г
|Состав
|Изолят сывороточного белка, ароматизатор», эмульгатор, загуститель, концентрат сока свеклы, витаминный комплекс, подсластители
|Доступные вкусы
|Клубника, шоколад, шоколад и фундук, ваниль, ваниль-яблоко-груша, абрикос и маракуйя, вишневый йогурт
Плюсы и минусы
Плюсы:
- Высокое содержание белка при минимуме жиров и углеводов
- Отличная растворимость без образования комков
- Подходит для сушки и контроля калорийности
- Обогащен витаминным комплексом включая витамин В6
- Не вызывает нагрузку на пищеварение
- Широкий выбор вкусов для разнообразия
- Хорошо сочетается с кашами творогом и коктейлями
Минусы:
- Отсутствует мерная ложка в упаковке
- Вкус может показаться приторным при недостаточном разведении
4. QNT Delicious Whey Protein
Сочетает в себе три вида сывороточного белка: концентрат, изолят и гидролизат. Благодаря такому составу продукт быстро усваивается и подходит для приема сразу после тренировки. На одну порцию приходится около 23 г белка, а калорийность составляет 121 ккал. Вкус преимущественно ванильный, при этом сахар не добавлен — сладость достигается за счет подсластителя.
Судя по отзывам, многие выбирают этот вариант за сбалансированный состав и приятную текстуру. Пользователи хвалят растворимость в воде и молоке, но мнения по вкусу разделились — часть покупателей нашла его нейтральным или даже безвкусным. Бывает, что порошок сильно пенится или оставляет послевкусие. В целом продукт рекомендуют для тех, кто хочет поддерживать белковый рацион без лишних добавок и при этом не гонится за выраженным вкусом.
Характеристики
|Вид
|Смесь сывороточного концентрата, изолята и гидролизата
|Страна производства
|Бельгия
|Вес упаковки
|908 г
|Белок в одной порции
|23,5 г
|Состав
|Белковые компоненты 97,5%, ароматизатор, загустители, подсластитель
|Доступные вкусы
|Бельгийский шоколад , ваниль, кокос, клубника, банан, печенье
Плюсы и минусы
Плюсы:
- Комбинация трех форм белка
- Подходит для приема после тренировки
- Умеренная калорийность на порцию
- Хорошо растворяется в жидкости
- Нет добавленного сахара
Минусы:
- Может образовывать пену при взбивании
5. Mutant Whey 100% Gourmet Whey Protein Mix
Здесь сразу три вида сывороточного белка — концентрат, изолят и гидролизат. Это дает равномерное насыщение организма аминокислотами в течение нескольких часов после приема. В одной порции — 22 г белка, а также BCAA и глютамин. Ферменты в составе улучшают переваривание, а низкий уровень лактозы делает смесь комфортной для ЖКТ. Вариант подойдет тем, кто хочет универсальное решение на весь день — и после тренировки, и между приемами пищи.
Пользователи чаще всего хвалят вкус с ванильным мороженым. Он не приторный, легко сочетается с молоком и водой, хорошо растворяется без осадка. По эффекту отмечают сытность, умеренное восстановление и мягкое действие на желудок. Из минусов — бывает, что продукт вызывает проблемы с ЖКТ или ощущается излишне сладким, особенно если смешивать с молоком. В остальном большинство отзывов сходится: продукт сбалансированный, с понятным составом и без лишних добавок.
Характеристики
|Вид
|Смешанный: концентрат, изолят и гидролизат
|Страна производства
|Канада
|Вес упаковки
|2270 г
|Белок в одной порции
|22 г
|Состав
|Сывороточные белки, BCAA, глютамин, пищеварительные ферменты
|Доступные вкусы
|Ванильное мороженое, тройной шоколад, клубничный крем и другие
Плюсы и минусы
Плюсы:
- Содержит сразу три вида белка
- Подходит для приема в любое время дня
- Хорошо переносится при низкой лактозе
- Растворяется без комков
- Насыщает на несколько часов
- Приятный вкус даже без добавок
Минусы:
- Слишком сладкий при смешивании с молоком
- Может вызывать дискомфорт при чувствительном пищеварении
6. Bombbar Whey Protein Pro
Продукт на основе концентрата сывороточного белка, в котором одна порция весом 30 г содержит 22 г белка, около 1,6 г углеводов и минимальное количество жиров. Формула включает натуральные ароматизаторы, загустители и подсластитель сукралозу, а также комплекс аминокислот BCAA — 6 г на порцию. Благодаря такому составу порошок подходит для повседневного использования, особенно в качестве дополнительного источника белка между основными приемами пищи.
Судя по отзывам, покупатели ценят продукт за вкус и универсальность: его часто добавляют в воду, молоко, каши или творог. Положительно отмечают насыщенность вкуса, отсутствие сахара и сытность коктейля. При этом часть пользователей жалуется на сложность растворения — порошок может оставлять комки или плохо вымываться из шейкера. Также упоминается индивидуальная непереносимость — у некоторых возникает дискомфорт с пищеварением. В остальном протеин рассматривают как надежный вариант для регулярного приема при адекватной цене.
Характеристики
|Вид
|Концентрат сывороточного белка
|Страна производства
|Россия
|Вес упаковки
|900 г
|Белок в одной порции
|22 г
|Состав
|Концентрат сывороточного белка, лецитин, ароматизаторы, загустители, сукралоза
|Доступные вкусы
|Крем-брюле, шоколад, фисташковый пломбир, ванильно-сливочный пломбир, клубника со сливками
Плюсы и минусы
Плюсы:
- Высокое содержание белка на порцию
- Приятный вкус, подходящий для смешивания с разными продуктами
- Не содержит сахара
- Универсален в применении — можно использовать в кашах и выпечке
- Подходит для сушки или при дефиците калорий
Минусы:
- Может плохо растворяться в холодной воде
- В составе есть искусственные добавки
7. Scitec Nutrition 100% Hydro Isolate
Один из вариантов, где ставка сделана не только на белок, но и на аминокислотную поддержку. В составе — гидролизованный изолят, обогащенный глутамином и аргинином. Такой подход улучшает восстановление и дополнительно поддерживает мышцы после нагрузки. Белка в порции — 19 г, при этом сахара — меньше половины грамма. Формула без глютена, без пальмового масла, подходит для тех, кто придерживается строгого рациона. Лучше всего работает после тренировки, но может использоваться и как часть перекуса.
Судя по отзывам, его часто берут за вкус и текстуру: ванильная версия многим кажется мягкой, но довольно сладкой — кому-то это плюс, кому-то мешает. Покупатели отмечают, что продукт хорошо размешивается, подходит даже при чувствительном пищеварении и не оставляет комков. Некоторые смешивают с кашами или делают смузи, добавляя ягоды и воду. Среди замечаний — высокая цена и то, что вкус быстро надоедает, особенно при регулярном приеме.
Характеристики
|Вид
|Гидролизованный изолят
|Страна производства
|Венгрия
|Вес упаковки
|2000 г
|Белок в одной порции
|19 г
|Состав
|Гидролизат, глутамин, аргинин, подсластители
|Доступные вкусы
|Ваниль, шоколад, клубника
Плюсы и минусы
Плюсы:
- Высокая степень очистки
- Обогащен аминокислотами
- Легко смешивается с водой
- Подходит при непереносимости лактозы
- Низкое содержание сахара
- Комфортен для пищеварения
Минусы:
- Слишком выраженный вкус
- Относительно высокая стоимость
8. Watt Nutrition Whey Protein Concentrate 80%
Концентрированный белковый порошок без вкусовых добавок. Белок тут занимает около 80% объема, остальное — немного жира и углеводов. Добавок минимум, вкус — нейтральный. Такая формула подойдет тем, кто предпочитает сам контролировать вкус, добавляя порошок в кашу, йогурт или смузи. Из особенностей — высокая калорийность на 100 г (400 ккал), поэтому при наборе массы может пригодиться, но тем, кто в дефиците, стоит считать порции внимательнее.
По отзывам, продукт чаще всего выбирают за нейтральный вкус и универсальность — его удобно добавлять в каши, творог или смузи. Некоторые пользователи указывают на меловатую текстуру при растворении в воде и не всегда стабильную консистенцию. Вкус описывают как простой, без выраженных оттенков, что может быть плюсом для тех, кто не любит сладкие добавки. Также отмечают, что порошок хорошо насыщает, но может оседать на дне при размешивании — особенно в холодной воде.
Характеристики
|Вид
|Концентрат сывороточного белка
|Страна производства
|Россия
|Вес упаковки
|1000 г
|Белок в одной порции
|Около 24 г
|Состав
|Концентрат сывороточного белка 80%
|Доступные вкусы
|Натуральный, шоколад, ваниль
Плюсы и минусы
Плюсы:
- Подходит для повседневного рациона
- Не содержит ароматизаторов и подсластителей
- Универсален в применении с пищей
- Высокая энергетическая ценность
Минусы:
- Вкус может показаться пресным
- Оседает при размешивании
9. RusLab Whey 100% Pure
Протеин на основе концентрата сывороточного белка с калорийностью 370 ккал на 100 г. Порция составляет 32 г, из которых почти три четверти — это белок. Благодаря мягкой упаковке и небольшому объему удобно брать с собой. Варианты вкусов включают шоколад, дыню, ванильное мороженое и клубнику. Некоторые позиции дополнены инулином, что может быть плюсом для пищеварения. Из добавок — мальтодекстрин, подсластитель, загуститель и базовый витаминно-минеральный комплекс.
Пользователи отмечают разнообразие вкусов и плотную консистенцию после смешивания. Особенно часто хвалят вариант с дыней за натуральный аромат. По откликам, напиток не оставляет комочков, но у части покупателей встречаются жалобы на хруст и ощущение мелких крупинок. Есть отзывы, где консистенция показалась жидкой и не дает длительного насыщения. В остальном продукт называют доступным и подходящим для замены перекусов или вечернего приема.
Характеристики
|Вид
|Сывороточный белковый концентрат
|Страна производства
|Россия
|Вес упаковки
|416 г
|Белок в одной порции
|23 г
|Состав
|Концентрат сывороточного белка, мальтодекстрин, инулин, витамины, ароматизатор, подсластитель
|Доступные вкусы
|Апельсин, ванильное мороженое, дыня, имбирный пряник, капучино, клубника со сливками, пина колада, шоколад
Плюсы и минусы
Плюсы:
- Удобный формат упаковки
- Несколько вкусов на выбор
- Присутствует витаминный комплекс
- Подходит в качестве перекуса
- Содержит инулин для поддержки пищеварения
Минусы:
- В некоторых вкусах встречаются крупинки
- Консистенция не всегда плотная
- При взбивании образуется высокая пена
10. Optimum System Whey Protein
Порошковый концентрат отличается добавлением сублимированных кусочков фруктов — они не только улучшают вкус, но и добавляют текстуру. Вариант с манго имеет выраженный аромат и мягкий тропический привкус, особенно в холодной воде. На одну порцию — 23 г белка, в составе нет сахара, но присутствуют подсластитель и ароматизаторы. Такой вариант чаще выбирают те, кто добавляет протеин в смузи, йогурты или каши.
Судя по отзывам, продукт хорошо насыщает и подходит для ежедневного приема. Пользователи отмечают приятную консистенцию и отсутствие комков при размешивании. Однако есть жалобы на вкус — для части покупателей он кажется странным. Несмотря на спорный вкус, многие продолжают брать его регулярно благодаря соотношению цены и состава.
Характеристики
|Вид
|Концентрат сывороточного белка с добавлением сублимированных фруктов
|Страна производства
|Россия
|Вес упаковки
|900 г
|Белок в одной порции
|23 г
|Состав
|Сывороточный концентрат, сублимированные фрукты, ароматизаторы, сукралоза
|Доступные вкусы
|Манго, клубника
Плюсы и минусы
Плюсы:
- Содержит натуральные кусочки фруктов
- Высокое содержание белка на порцию
- Хорошо растворяется без образования комков
- Удобен для замены одного из приемов пищи
- Подходит для добавления в смузи, каши и творог
Минусы:
- Вкус подходит не всем пользователям
- Не всем приятен аромат при первом открытии упаковки
Как выбрать хороший сывороточный протеин для похудения и набора мышечной массы
Сывороточный протеин — инструмент, от которого напрямую зависит эффективность тренировок, особенно, если цель — сбросить вес или набрать мышечную массу. Чтобы продукт действительно работал, важно понимать, на какие характеристики стоит обращать внимание при покупке.
1. Обратите внимание на форму белка в составе
Сывороточный протеин может быть в форме концентрата, изолята или гидролизата:
- Концентрат содержит около 70—80% белка, остальное — жиры и углеводы. Он подходит для тех, кто хочет повысить общую белковую поддержку в рационе без строгого контроля калорий.
- Изолят — более чистая форма с содержанием белка 90% и выше, почти без жиров и сахаров. Он лучше подходит тем, кто стремится к снижению веса или контролирует углеводную нагрузку.
- Гидролизат усваивается быстрее всех, так как белок в нем уже частично расщеплен — это хороший вариант после интенсивных тренировок, особенно в период сушки.
Выбор формы зависит от цели:
- При наборе массы концентрат подойдет тем, кто не в дефиците калорий и легко переносит лактозу.
- Для снижения веса лучше выбирать изолят или гидролизат — они позволяют получать максимум белка при минимуме «пустых» калорий.
Если у вас непереносимость лактозы, выбирайте варианты с пометкой lactose-free или те, где в составе есть ферменты для облегчения пищеварения, например, лактаза.
2. Проверьте количество белка на порцию
Один из главных показателей — это содержание белка в одной порции, обычно от 19 до 30 г.
Если цель — набор мышц, имеет смысл выбирать продукт с количеством белка не менее 22—25 г на прием. Это обеспечивает достаточную стимуляцию мышечного синтеза, особенно в послетренировочный период. Важно помнить, что слишком маленькая доза может не дать желаемого эффекта, особенно если общий рацион беден на белок.
Если задача — похудение, порция с высоким содержанием белка помогает дольше сохранять чувство сытости и поддерживает мышечную массу при дефиците калорий. Обращайте внимание на общий состав: чем меньше в порции жиров и сахаров — тем лучше. Например, хороший изолят должен содержать менее 1 г жира и углеводов. Это особенно актуально при строгом контроле БЖУ в рационе.
3. Изучите состав на добавки, ароматизаторы и ферменты
В хороших продуктах используются натуральные ароматизаторы и минимальное количество искусственных компонентов. Обратите внимание, чтобы в составе не было большого количества сахара, пальмового масла, ненужных загустителей и консервантов. Протеин с чрезмерным количеством добавок может вызывать дискомфорт и плохо влиять на пищеварение при регулярном приеме.
Если у вас чувствительный желудок, выбирайте протеин с добавлением ферментов (например, папаина, бромелайна или смеси энзимов) — они помогают лучше переваривать белок и снижают риск вздутия. Также, если продукт содержит BCAA, глютамин или витаминные добавки — это может быть плюсом, особенно при высоких тренировочных нагрузках.
4. Оцените растворимость и вкус
Протеин, который плохо размешивается и оставляет комки, может быть изготовлен из низкосортного концентрата или содержать низко эмульгированные компоненты. Хороший продукт легко растворяется в воде или молоке, не оставляя осадка. Это особенно важно, если вы планируете пить коктейли на ходу или использовать протеин в смузи.
Вкус — субъективный показатель, но если он слишком химический, горчит или вызывает раздражение после приема, лучше искать альтернативу. Обратите внимание на отзывы: если многие пользователи жалуются на вкус или послевкусие, скорее всего, он действительно неудачный. Для повседневного приема лучше выбирать нейтральные или мягкие вкусы, которые не надоедают и хорошо сочетаются с другими продуктами, особенно если вы добавляете порошок в кашу или творог.
5. Сравните цену и вес упаковки
Цена протеина может значительно варьироваться, но она должна соответствовать составу и качеству. Например, за изолят или гидролизат логично платить больше — они требуют более сложной обработки. При этом важно не только сколько стоит банка, но и сколько белка вы получаете за 100 г продукта и за каждую порцию. Иногда дешевый продукт оказывается невыгодным из-за низкой концентрации белка и больших порций.
Также учитывайте вес упаковки и срок хранения. Для регулярного приема удобнее брать упаковку от 900 г до 2 кг — этого хватает в среднем на месяц при умеренном использовании. Компактные банки подходят для путешествий или первого знакомства с брендом. А вот огромные упаковки стоит брать только если вы уверены в продукте и знаете, что сможете использовать его до окончания срока годности.
Комментарий тренера
Какие ошибки чаще всего совершают при выборе спортивного питания и как сделать протеин действительно полезной частью рациона — рассказывает Елена Калинина, сертифицированный тренер с 10-летним опытом и участница соревнований по фитнес-бикини:
"Важно понимать, что протеин не действует мгновенно — это не волшебная добавка, а строительный материал. Эффект от его приема проявляется только при регулярном и грамотном использовании: когда вы закрываете белковое окно после тренировки, не пропускаете завтраки, обеды, ужины и следите за водным режимом. Многие недооценивают влияние режима приема протеина. Например, если вы выпиваете коктейль на голодный желудок утром и ничего больше не едите, это не даст ни прироста мышц, ни чувства насыщения.
Также обращайте внимание на взаимодействие протеина с другими нутриентами. Белок в изоляции — это хорошо, но лучше всего он работает, когда есть достаточное количество витаминов группы B, магния и достаточный калораж. Особенно у женщин я часто вижу перекос: мало калорий, мало жиров, и при этом высокий белок. В итоге это может вызывать гормональные сбои, нарушение сна и замедление прогресса".
Обзор лучших сывороточных протеинов
Этот обзор поможет разобраться в особенностях разных видов сывороточного протеина. В таблице собраны модели с разным составом, формой выпуска и назначением.
|Optimum Nutrition Platinum Hydrowhey
|30 г белка, гидролизат, топ по скорости усвоения
|Rule 1 R1 Protein Whey Isolate
|Только изолят и гидролизат, минимум лишнего
|Natural Power Iso Whey
|Чистейший изолят + B6, идеален для сушки
|QNT Delicious Whey Protein
|Универсальный состав, 3 формы белка, 23,5 г
|Mutant Whey 100% Gourmet Whey Protein Mix
|3 вида белка, вкус мороженого, сытость
|Bombbar Whey Protein Pro
|Высокий белок, 6 г BCAA, доступная цена
|Scitec Nutrition 100% Hydro Isolate
|Укреплен аминокислотами
|Watt Nutrition Whey Protein Concentrate 80%
|Без вкусов, почти 80% белка, нейтральный
|RusLab Whey 100% Pure
|Компактный, с витаминами
|Optimum System Whey Protein
|С фруктовыми кусочками
Вопросы и ответы
Разобрались в самых частых вопросах, которые возникают у тех, кто только начинает включать протеин в рацион. Коротко и по существу — без сложных терминов и теории.
Чем отличается сывороточный протеин от казеинового и соевого?
Сывороточный протеин усваивается быстро — идеально принимать после тренировки. Казеиновый — медленно, лучше на ночь. Соевый подходит тем, кто не употребляет животные продукты, но усваивается хуже и содержит меньше незаменимых аминокислот по сравнению с сывороткой.
Как правильно принимать сывороточный протеин?
Лучше всего — сразу после тренировки или в течение дня, если не удается набрать нужную норму белка из еды. Растворяйте в воде или молоке, придерживайтесь дозировки на упаковке.