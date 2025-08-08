Лучший сывороточный протеин в 2025 году: рейтинг редакции Спорт Mail

По отзывам, продукт чаще всего выбирают за нейтральный вкус и универсальность — его удобно добавлять в каши, творог или смузи. Некоторые пользователи указывают на меловатую текстуру при растворении в воде и не всегда стабильную консистенцию. Вкус описывают как простой, без выраженных оттенков, что может быть плюсом для тех, кто не любит сладкие добавки. Также отмечают, что порошок хорошо насыщает, но может оседать на дне при размешивании — особенно в холодной воде.