Тренировка за 7 минут, которую можно сделать прямо в офисе

Если спортзал вы видите реже, чем любимый сериал, это не повод отказываться от движения. Пара простых упражнений без формы, коврика и оборудования впишется даже в плотный график — хоть между встречами, хоть на обеденном перерыве. Мы собрали комплекс, который займет всего 7 минут, но даст телу тонус и видимый результат в зеркале.
Что делать в первую минуту: запускаем тело
Как только начинается тренировка, главное — встряхнуться и быстро зарядить организм. Вспомните, как дети не могут усидеть на месте. Именно такой энергии нам и не хватает.
Первая минута — это активные шаги на месте с высоким подъемом коленей. Кажется просто, но уже на 30-й секунде дыхание ускорится, а мысли разбегутся от рутины.
Если хочется добавить драйва, попробуйте прыгать, делая «звездочку» — прыжок с одновременным разведением рук и ног в стороны. Почти как старое доброе упражнение из школы, только теперь оно работает на вашу пользу, помогая включить сердечно-сосудистую систему.
Основной блок: 5 минут, которые работают на все тело
Вот тут начинается магия. За 5 минут, поделенных на серийные упражнения по 45 секунд с коротким отдыхом, работают все главные группы мышц:
- Приседания: ноги в тонусе, ягодицы прочувствуют жизнь.
- Отжимания от стены: вариант без коврика, но для рук и груди — отличная нагрузка.
- Планка: универсальный солдат, укрепляющий пресс и спину — даже 45 секунд заставят «попотеть».
- Наклоны вперед или в стороны: разогревают спину и талию, избавляя от скованности после долгого сидения.
- Выпады на месте: активизируют равновесие и мышцы ног.
Даже такая короткая интенсивная тренировка способна разбудить метаболизм. Пульс ускорится, кровь побежит активнее, напитывая кислородом клетки. При этом вы сохраните приличный внешний вид, а не будете напоминать марафонца.
Финальный минутный сброс: дыхание + растяжка стоя
Заканчивать стоит не на бегу, а мягко. В минуту для дыхания и растяжки нужно включить наклоны, вытягивания тела, круговые движения плечами, глубокие вдохи и выдохи. Это помогает не только мышцам, но и голове — снять стресс, выйти из режима «пожар», почувствовать, что вы позаботились о себе.
Семь минут — это меньше, чем средний перекур или ожидание чашки кофе. За это время вы оживите тело, разгоните кровь, подарите себе энергию и ясность. И даже если день кажется бесконечным, эта короткая пауза может стать тем глотком свежести, который не даст вам выпасть из ритма. Попробуйте, и ваше отражение в зеркале изменится уже к концу недели.