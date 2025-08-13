Топ-10 лучших утяжелителей для рук и ног в 2025 году: рейтинг редакции Спорт Mail

Если вы тренируетесь регулярно, использовать утяжелители можно, но не на каждом занятии и не во всех упражнениях. При постоянной нагрузке на суставы — особенно при махах, прыжках или беге возрастает риск микротравм. Оптимально чередовать тренировки с утяжелителями и без них, чтобы избежать перегрузки. Допускается ношение инвентаря при повседневной жизни, но не слишком часто.