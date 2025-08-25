Топ кроссовок на осень 2025: полный путеводитель для всей семьи

Мода на аутдор, или «горпкор», — это уже не просто тренд, а стиль жизни. Мы все хотим быть немного исследователями, даже если наш главный поход — за продуктами в соседний магазин. Вся прелесть в том, что эти «туристические» кроссовки на самом деле невероятно удобны и практичны в городе, особенно осенью.