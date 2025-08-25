Москва
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Игровые
Плавание
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Топ кроссовок на осень 2025: полный путеводитель для всей семьи

За окном та самая осень — с запахом мокрых листьев, новым сезоном любимого сериала и вечным утренним вопросом «что надеть?». Время уютных свитеров, горячего какао и, конечно, долгих прогулок по шуршащей листве. И что лучше всего подходит для этого времени? Конечно, классные кроссовки. Они — та самая палочка-выручалочка, которая спасет и в дождливый понедельник, и в солнечную субботу.

В общем, забудьте о муках выбора. Мы уже изучили все тренды и готовы рассказать, в чем будет ходить вся семья этой осенью — от папы, который ценит комфорт, до подростков, для которых кроссовки — это часть идентичности.

Ретро-камбэк

Классика не стареет — банально, но факт. Мода делает очередной виток, и на полки возвращаются силуэты прямиком из 70-х и 80-х. И знаете, что самое крутое? Они одинаково классно смотрятся и на взрослых, и на детях. Это тот самый случай, когда можно без зазрения совести подворовывать идеи из гардероба друг у друга.

Adidas Samba OG
Adidas Samba OG

Ну что тут скажешь? Это «Самбы». Кроссовки, которые прошли путь от футбольного поля до модных показов и стали ультимативным must-have. Их фишка — в простоте и универсальности. Джинсы, чиносы, даже строгие брюки — они стерпят всё. Берите классику в черной или белой коже, и вопрос «какую обувь надеть?» будет закрыт на всю осень.

New Balance 530 White Silver Navy
New Balance 530 White Silver Navy

Эта модель — настоящий привет из 2000-х и главный хит стритстайла. Легкие, с дышащей сеткой и серебристыми вставками, 530-е покорили всех своим комфортом и универсальностью. Они идеально дополняют и спортивные образы с легинсами, и расслабленные — с широкими джинсами или даже летящими юбками, добавляя нотку непринужденного ретро-шика.

Это не просто кроссовки, это — часть истории. «Кортезы» — та самая нестареющая классика, которая говорит о хорошем вкусе без лишних слов. Они создают легкий ретро-вайб и идеально вписываются в любой образ — от джинсов и худи до более строгих брюк. В них не нужно никому ничего доказывать, их стиль проверен десятилетиями.

Nike Cortez Kids Casual Shoes Grade School
Nike Cortez Kids Casual Shoes Grade School

Горпкор: когда город встречается с природой

Мода на аутдор, или «горпкор», — это уже не просто тренд, а стиль жизни. Мы все хотим быть немного исследователями, даже если наш главный поход — за продуктами в соседний магазин. Вся прелесть в том, что эти «туристические» кроссовки на самом деле невероятно удобны и практичны в городе, особенно осенью.

Salomon XT-6
Salomon XT-6

Еще несколько лет назад их носили только бегуны по горам, а сегодня это объект желания всех модников. «Саломоны» — это как дорогой внедорожник: мощно, технологично и очень стильно. На осень ищите расцветки в природных тонах: хаки, графит, охра. Они идеально впишутся в городской пейзаж.

Nike ACG Mountain Fly 2 Low Gore-Tex Dark Smoke Grey
Nike ACG Mountain Fly 2 Low Gore-Tex Dark Smoke Grey

Для тех, кто не выбирает между стилем и функциональностью. Эта модель из линейки Nike All Conditions Gear — настоящий вездеход. Прочный верх, водонепроницаемая мембрана GORE-TEX для защиты от осенней слякоти и «зубастая» подошва для уверенного сцепления. Их футуристичный, слегка агрессивный дизайн идеально вписывается в эстетику горпкора и заявляет о вашей готовности к любым приключениям.

Asics Gel-Kahana TR V4 Silver White
Asics Gel-Kahana TR V4 Silver White

Если хочется чего-то по-настоящему необычного, чтобы выделяться из толпы. Эти Asics — чистая трейловая эстетика, которая сейчас на пике. Серебристый металлик и сложный дизайн делают их акцентной деталью любого образа. Они не только выглядят круто, но и обеспечивают комфорт на весь день благодаря беговым технологиям.

Комфорт будущего уже сегодня

В мире, где мы постоянно куда-то бежим, комфорт — это новая роскошь. Дизайнеры обуви это понимают и создают кроссовки, которые больше похожи на гаджеты из будущего: легкие, пружинящие, с кучей умных технологий.

Asics Gel-Kayano 29 Black
Asics Gel-Kayano 29 Black

Вот вам живой пример, как беговая классика стала звездой стритстайла. Выглядят так, будто сошли с кадра фильма о будущем, снятого в 2008-м, и это сейчас дико модно. Ну, а про комфорт гелевой подошвы Asics ходят легенды. В них можно проходить целый день и не устать.

Nike Air Zoom Vomero 5 Earth Fossil Brown
Nike Air Zoom Vomero 5 Earth Fossil Brown

Это просто объятия для ваших ног. Серьезно, более удобных кроссовок еще нужно поискать. При этом у них сложный, многослойный дизайн, который цепляет взгляд. Они одинаково круто смотрятся и с легинсами в спортзале, и с летящим платьем на романтическом ужине. Короче, идеальный выбор для тех, кто вечно на ногах.

New Balance NB 2002R Kids' Running Shoes Grade School
New Balance NB 2002R Kids' Running Shoes Grade School

Это одна из топовых моделей New Balance, и она доступна в твоем размере. Никаких компромиссов: тот же технологичный дизайн, за которым охотятся все сникерхеды, и тот же максимальный комфорт. Они выглядят серьезно и дорого, отлично сочетаются с широкими джинсами или карго и показывают, что ты в теме актуальных трендов.

«Тихая роскошь»: когда меньше — значит лучше

Устали от гигантских логотипов и кричащих расцветок? Вы не одни. Тренд на «тихую роскошь» — это про минимализм, дорогие материалы и безупречное качество. Это обувь, которая не кричит о своей цене, а шепчет о хорошем вкусе владельца.

PRADA Downtown Low Top Sneakers Leather White White Black
PRADA Downtown Low Top Sneakers Leather White White Black

Когда речь заходит о роскоши, Prada говорит сама за себя. Эти кроссовки — воплощение современного люкса. Безупречно гладкая кожа, строгий силуэт и, конечно, культовый эмалированный треугольник. Это не просто обувь, а заявление, которое идеально вписывается в концепцию «тихой роскоши» благодаря своему сдержанному, но безошибочно узнаваемому дизайну.

Nike J Force 1 Low LX Jacquemus White Women's
Nike J Force 1 Low LX Jacquemus White Women's

Здесь «тихая роскошь» приобретает новое, авангардное звучание. Коллаборация Nike и Jacquemus — это деконструкция классики. Узнаваемый силуэт Air Force 1 переосмыслен с помощью плетеной подошвы и минималистичного металлического свуша. Роскошь здесь не в кричащем брендинге, а в уникальном дизайне и эксклюзивности, что делает эту пару настоящим арт-объектом.

Adidas Samba
Adidas Samba

Тренд на «тихую роскошь» для подростков — это, прежде всего, выбор в пользу вечной классики. Культовые Adidas Samba в подростковых размерах — идеальный пример. Натуральная кожа, лаконичный дизайн, который носят все — от скейтеров до модных инфлюенсеров, и безупречное качество. Это тот случай, когда простая вещь говорит о вкусе больше, чем самые яркие и массивные кроссовки.

Ну что, подведем итоги?

Кажется, мы со всем разобрались. Этой осенью в моде абсолютно всё: от проверенной временем классики до футуристичных технологий. Главное — найти то, что подходит именно вашей семье и вашему образу жизни. Ведь лучшие кроссовки — это те, в которых удобно жить, гулять и совершать маленькие ежедневные подвиги.

Готовы собрать осенний family look? Тогда заглядывайте к нам на Шнурок. Там мы собрали все эти (и многие другие) модели, проверили их на оригинальность и уже готовы отправить их вам.