3 знаменитости, которые отказались от спорта — и как это изменило их жизнь

Но сама Польна с гордостью заявляет, что она не модель, не инстадива, и не обязана соответствовать чужим стандартам. Главное — ее самочувствие и внутренняя гармония. В интервью она часто признается, что спорт для нее — это радость движения и то, что приносит настоящее удовольствие. Ева всерьез увлекается аргентинским танго. Этот танец давно стал для нее не просто хобби, а способом самовыражения, своеобразной медитацией в движении. Она не скрывает, что теперь ей важнее чувствовать себя живой, чем соответствовать чужим ожиданиям. И в этом — ее настоящая победа.