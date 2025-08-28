Как делать наклоны стоя: правильная техника для здоровья спины

Суть движения в том, чтобы наклонять тело вперед или в стороны, сохраняя устойчивость и контроль. Наклоны помогают укрепить мышцы спины, корпуса и бедер, улучшить осанку, повысить гибкость и снизить риск травм. Правильная техника упражнений позволяет задействовать нужные группы мышц без лишней нагрузки на суставы, делая их полезными как для новичков, так и для опытных спортсменов. В этой статье мы подробно разберем, какие мышцы работают при наклонах, как избежать травм и какие преимущества наклоны дают не только для фитнеса, но и для повседневной жизни.