Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Игровые
Водные
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Фитнес-центр у вас в гостиной: что купить для занятий спортом дома

Фитнес-оборудование и инвентарь для занятий спортом в домашних условиях помогут создать полноценную тренировочную среду без лишних затрат. Собрали для вас все, что поможет вам создать свой персональный фитнес-центр.

Дарья Бутримова
Автор Спорт Mail
Источник: Freepik

Фитнес-оборудование и инвентарь для занятий спортом в домашних условиях востребованы благодаря возможностям постоянных тренировок, экономии времени и индивидуальному подходу. Рассмотрим модели, которые подходят для разных уровней подготовки и целей. Многие современные устройства отличаются компактностью и функциональность. Что же выбрать, чтобы устроить полноценный спортзал у себя дома?

1. Гантель сборная Lite Weights 8 кг

Гантели

Гантели

Lite Weights
от 1300 ₽
Разборная гантель весом 8 кг с полым стальным грифом и пластиковым покрытием. Комплектуется четырьмя блинами в полиэтиленовом корпусе. Длина снаряда 39 см, что упрощает хранение в ограниченном пространстве. Рельефная текстура рукоятки предотвращает проскальзывание во время тренировок
Где купить
Всем спорт Ozon

Модель отличается разъемной конструкцией, позволяющей изменять вес путем добавления или снятия дисков. Хромированные грифы устойчивы к коррозии. Материал покрытия защищает пол и делает гантель безопасной при хранении дома. Пользователи отмечают удобство хвата и компактность для небольших помещений. Эта модель подойдет для силовых тренировок, разминки и проработки основных мышечных групп в домашних условиях.

2. Беговая дорожка Yamota Compact B

Складная беговая дорожка для дома

Складная беговая дорожка для дома

Yamota
от 21000 ₽
Беговая дорожка для дома. Складная конструкция экономит пространство в помещении. Три уровня наклона добавляют вариативности тренировкам. Беговое полотно 110 × 43 см для комфортного бега и ходьбы. Работа от сети 220В
Где купить
М.Видео Ozon Wildberries

Беговая дорожка оснащена беговым полотном с параметрами 110×43 см и возможностью регулировки угла наклона в трех положениях. Конструкция отличается компактностью, что удобно для использования в городской квартире. Электронная панель отображает основные параметры тренировки, в том числе калории и дистанцию. В отзывах отмечается низкий уровень шума и простота в сборке, что особенно важно для занятий дома.

3. Умная скакалка Xiaomi Mijia Smart Skipping Rope

Умная скакалка

Умная скакалка

Xiaomi
от 1100 ₽
Умная скакалка с Bluetooth и счетчиком прыжков. Синхронизируется со смартфоном через приложение, считает время тренировок, прыжки и сожженные калории. Корпус из прочного ПВХ, ручки с антискользящим покрытием. Подходит для домашних и уличных тренировок
Где купить
Спортмастер Ozon Яндекс Маркет

Устройство позволяет отслеживать количество прыжков, скорость и затраченные калории с помощью встроенного дисплея. Матовая поверхность ручек обеспечивают надежный хват даже при интенсивных занятиях. Синхронизация с мобильным приложением дает возможность анализировать статистику тренировок и корректировать нагрузки. Отзывы характеризуют модель как удобную для домашних кардио-тренировок благодаря легкости и технологичности.

4. Фитбол Starfit

Фитбол

Фитбол

Starfit
от 1098 ₽
Starfit GB-109 — фитбол диаметром 85 см для тренировок, реабилитации и использования беременными. Изготовлен из прочного ПВХ, выдерживает высокую нагрузку, подходит для разминки, растяжки, домашней йоги. Легко очищается, удобен в хранении и использовании
Где купить
Ozon Яндекс Маркет ВсеИнструменты.ру

Фитбол отличается устойчивостью к нагрузкам, благодаря технологии антиразрыв и плотному материалу. Вместе с ручным насосом в комплекте можно быстро подготовить снаряд к работе. Отзывы подчеркивают многофункциональность фитбола: подходит для растяжки, укрепления корпуса и пилатеса. Такая модель удобна для домашних тренировок разного уровня.

5. Набор фитнес-резинок

Набор из 5-ти резинок для фитнеса

Набор из 5-ти резинок для фитнеса

Bradex
от 750 ₽
Пять эластичных лент из латекса для силовых упражнений, кроссфита и занятий фитнесом. Нагрузка делится на градации: 4, 5,5, 7, 9, и 11 кг. Ленты легко очищаются и не скользят в ладонях
Где купить
Все Инструменты Wildberries

Этот аксессуар предназначен для выполнения упражнений с различной степенью сопротивления, позволяя тренировать мышцы ног, рук и спины в ограниченном домашнем пространстве. Практичные размеры и легкая очистка делают фитнес-резинку полезным дополнением основного оборудования. Характеристики и отзывы отмечают долговечность материала, простоту хранения и невысокую цену.

Фитнес-оборудование и инвентарь для занятий спортом в домашних условиях помогут вам сделать тренировки доступнее, разнообразить упражнения и виды нагрузки и адаптировать вашу спортивную жизнь под персональные запросы. И, конечно, не зависеть от времени работы ближайшего фитнес-центра!