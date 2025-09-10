Фитнес-центр у вас в гостиной: что купить для занятий спортом дома

Беговая дорожка оснащена беговым полотном с параметрами 110×43 см и возможностью регулировки угла наклона в трех положениях. Конструкция отличается компактностью, что удобно для использования в городской квартире. Электронная панель отображает основные параметры тренировки, в том числе калории и дистанцию. В отзывах отмечается низкий уровень шума и простота в сборке, что особенно важно для занятий дома.