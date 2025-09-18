Ричмонд
Осенний фитнес дома: для тех, кто не хочет бросать тренировки, когда на улице дождливо

Сезон дождей и холодов — не повод забрасывать тренировки. С правильно подобранным инвентарем вы сможете поддерживать отличную форму, не выходя из дома, и встречать зиму в тонусе.

Екатерина Бутько
Автор Спорт Mail
Девушка занимается осенним фитнесом дома
Чтобы заниматься фитнесом дома в дождливую осеннюю породу, достаточно всего нескольких снарядовИсточник: Freepik

Когда погода за окном не радует, мотивация заниматься спортом падает. Однако осень — идеальное время, чтобы организовать персональный мини-зал у себя в квартире. Мы собрали пять функциональных снарядов, которые комплексно решают эту задачу. Они помогают проводить кардио и силовые тренировки, работать над гибкостью и контролировать прогресс, делая домашние занятия разнообразными и эффективными.

Турник для дома распорный Bradex «Воркаут SF 0074»

Распорный турник

Распорный турник

Bradex
от 630 ₽
Распорный турник без сверления стен. Устанавливается в дверной проем. Классический хват с мягкими грипсами. Выдерживает до 90 кг, а расширяется до 100 см
Где купить
Ozon Все Инструменты

Компактное и при этом функциональное решение для силовых тренировок. Его ключевое преимущество — возможность установки в дверном проеме без сверления, что сохраняет ремонт и делает его идеальным для арендаторов.

Турник позволяет проработать мышцы спины, рук и пресса, выполняя подтягивания и подъемы ног в висе. Регулярные занятия помогают укрепить кор и улучшить осанку, что особенно актуально при сидячем образе жизни.

Коврик для йоги RamaYoga Puna

Коврик для йоги

Коврик для йоги

RamaYoga
от 1900 ₽
Коврик из ПВХ HD — этот материал мягкий, упругий и с высокой плотностью. Толщина на 3,5 мм, а длина и ширина 183 × 60 см. Модель рассчитана на йогу, но также можно заниматься фитнесом с низкой интенсивностью
Где купить
Ozon Wildberries Лэтуаль

Основа комфортной и безопасной тренировки на полу. Он обеспечивает амортизацию и устойчивость, защищая суставы во время выполнения упражнений на пресс, планки, растяжки или йоги.

Хороший коврик с антискользящим покрытием не даст рукам и ногам съезжать даже при интенсивном занятии. Его легко расстелить в любой свободной зоне и так же быстро убрать, поддерживая порядок в комнате.

Мини степпер DFC ST4W

Мини степпер

Мини степпер

DFC
от 3000 ₽
Компактный тренажер для кардиотренировок дома. Гидравлические цилиндры создают плавное движение педалей. Регулируемая высота шага помогает контролировать интенсивность. Встроенный компьютер отображает время, счетчик шагов и расход калорий. В комплекте идут съемные эспандеры
Где купить
Ozon Wildberries

Компактный кардиотренажер имитирует подъем по лестнице, обеспечивая эффективную аэробную нагрузку для сердца и мышц ног. Он занимает минимум места, что критически важно для малогабаритных квартир.

Модель с эспандерами для одновременной работы мышц верхнего плечевого пояса. Занятия на степпере помогают сжигать калории, повышать выносливость и поддерживать физическую активность, когда пробежка на улице недоступна.

Фитбол Rank Anti-Burst Fitball

Фитбол

Фитбол

Rank
от 600 ₽
Фитбол для функциональных тренировок и реабилитации. Изготовлен из ПВХ, обладает антиразрывной защитой для постепенного сдувания. Поверхность с хорошим сцеплением и устойчивостью. Диаметр 65 см. Выдерживает нагрузку до 300 кг
Где купить
Lamoda Ozon Wildberries

Универсальный снаряд для развития баланса, укрепления кора и улучшения гибкости. Упражнения на нестабильной поверхности фитбола заставляют включаться в работу глубокие стабилизирующие мышцы, которые часто остаются незадействованными.

Его можно использовать для тренировки пресса, спины, ягодиц, а также в качестве замены скамьи или стула для улучшения осанки во время работы. Фитбол делает тренировку функциональной и разнообразной.

Умные весы Picooc S1 Pro V2

Умные весы

Умные весы

Picooc
от 3999 ₽
Умные диагностические весы с измерением состава тела. Определяют долю жировой, мышечной, костной ткани и воды. Рассчитывают индекс ИМТ с точностью взвешивания 100 г. Стеклянная платформа выдерживает до 150 кг. Синхронизация по Bluetooth с приложением для отслеживания истории и динамики изменений
Где купить
DNS Яндекс Маркет

Важный инструмент для объективной оценки прогресса и поддержания мотивации. В отличие от обычных весов, smart-модели синхронизируются со смартфоном и отслеживают не только вес, но и ключевые метрики: процент жира, мышечной и костной массы, уровень гидратации. Это дает полное понимание того, как меняется тело под воздействием тренировок, и помогает корректировать нагрузку и питание.

Комплексное использование снарядов позволяет выстроить сбалансированную систему тренировок, не зависящую от капризов погоды. Вы сможете работать над выносливостью, силой, гибкостью и отслеживать результаты, не покидая дома. Начните заниматься и оцените, как регулярный спорт меняет ваше самочувствие и настроение в хмурый осенний период.