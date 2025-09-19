Не только бег: 5 товаров для тренировок в парке осенью

Ударная нагрузка на суставы — ключевой фактор при беге или активной ходьбе по твердым покрытиям парковых дорожек. Кроссовки с качественной системой амортизации гасят вибрацию и смягчают каждое приземление, значительно повышая комфорт и снижая риск травм. Это особенно важно осенью, когда мышцы и связки требуют больше времени на разогрев.