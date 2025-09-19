Ричмонд
Не только бег: 5 товаров для тренировок в парке осенью

Осенняя погода — не повод отказываться от тренировок на свежем воздухе. Эта подборка поможет вам оставаться активным, комфортно и эффективно занимаясь в парке даже с приходом прохлады.

Екатерина Бутько
Автор Спорт Mail
Мужчина на тренировке на свежем воздухе осенью
Для комфортных и эффективных осенних тренировок нужно подобрать правильную экипировкуИсточник: Freepik

Тренировки в парке осенью требуют особого подхода к экипировке. Низкие температуры, сырость и ранние сумерки диктуют свои правила. Правильно подобранные аксессуары не только сделают ваши занятия безопаснее, но и позволят получить от них максимум удовольствия и пользы, превратив осеннюю тренировку в настоящее наслаждение.

Кроссовки с амортизацией New Balance Fresh Foam X More v5

Кроссовки с амортизацией

Кроссовки с амортизацией

New Balance
от 10000 ₽
Максимальная мягкость и стабильность. Fresh Foam X амортизация для ваших самых длительных и спокойных пробежек. Гасит вибрации, обеспечивает надежное сцепление и комфорт на каждом шаге.
Где купить
Ozon Wildberries CDEK.Shopping

Ударная нагрузка на суставы — ключевой фактор при беге или активной ходьбе по твердым покрытиям парковых дорожек. Кроссовки с качественной системой амортизации гасят вибрацию и смягчают каждое приземление, значительно повышая комфорт и снижая риск травм. Это особенно важно осенью, когда мышцы и связки требуют больше времени на разогрев.

Хорошая амортизация позволяет дольше сохранять энергию и концентрацию на упражнениях, а не на усталости в ногах.

Сумка для бега Your Yoga

Сумка для бега

Сумка для бега

Your Yoga
от 420 ₽
Стильная поясная сумка для бега с удобной регулировкой ремня и надежной молнией подходит для комфортного хранения телефона, ключей и других необходимых мелочей во время тренировок
Где купить
Ozon Wildberries

Специализированная беговая сумка в виде пояса решает несколько задач сразу. Она надежно фиксирует смартфон, ключи и необходимые мелочи, не сковывая движений во время тренировки.

Обтекаемый дизайн и система креплений исключают дискомфорт от болтающегося груза, что делает пробежку или комплекс упражнений максимально свободным и удобным.

Скакалка с утяжелителями Athlex

Скакалка с утяжелителями

Скакалка с утяжелителями

Athlex
от 1900 ₽
Скакалка для интенсивных занятий. Эргономичные алюминиевые ручки. Съемные утяжелители для регулировки нагрузки. Длина троса 2,8 м, выполнена из стали. Подходит для спортзала и тренировок в домашних условиях
Где купить
Спортмастер Ozon Wildberries

Компактный снаряд, который превращает обычную кардио-сессию в высокоинтенсивную интервальную тренировку. Утяжеленные ручки увеличивают нагрузку на мышцы плечевого пояса, рук и корпуса, позволяя проработать их комплексно.

Скакалка не занимает места, ее легко взять с собой в парк для полноценной разминки или основной тренировки. Это функциональный инструмент для тех, кто ценит разнообразие и эффективность в своих занятиях.

Умные спортивные часы Suunto Vertical Titanium Solar

Умные часы

Умные часы

Suunto
от 74300 ₽
Мужские надежные часы для экстремальных условий. Сапфировое стекло и титановый корпус выдерживают любые нагрузки, а солнечная панель продлевает автономность до 60 дней. Двухчастотный GPS и оффлайн-карты обеспечивают точную навигацию вдали от цивилизации
Где купить
Ozon Яндекс Маркет

Осенью световой день короток, поэтому контроль за временем и состоянием организма становится критически важным. Спортивные часы предоставляют объективные данные о вашей активности: отслеживают пульс, считают потраченные калории, измеряют продолжительность и маршрут пробежки.

Функция GPS поможет проложить новый маршрут по парку, а водонепроницаемый корпус не боится осенней влаги и дождя.

Термокружка Miku

Термокружка

Термокружка

Miku
от 1861 ₽
Термокружка объемом 350 мл удерживает тепло напитка целых восемь часов благодаря качественной вакуумной изоляции между стенками. На корпусе силиконовая накладка, чтобы кружку было комфортно держать. В крышке есть съемное ситечко
Где купить
Золотое яблоко Ozon Яндекс Маркет

Теплое питье после осенней тренировки на прохладном воздухе — это не просто удовольствие, а способ мягко восстановить терморегуляцию организма и согреться. Термокружка с вакуумной колбой надежно сохраняет температуру чая, кофе или другого напитка на протяжении всей прогулки. Это простой, но значимый элемент комфорта, который завершает тренировку с ощущением заботы о себе.

Даже минимальный набор аксессуаров способен кардинально изменить качество ваших осенних тренировок, сделав их безопасными, продуктивными и комфортными. Дополнительно для занятий в парке можно рассмотреть компактный коврик для йоги или силовых упражнений, а также светоотражающие элементы для тренировок в темное время суток. Оснастив себя правильными вещами, вы сможете наслаждаться активностью на свежем воздухе до самых морозов, поддерживая форму и отличное настроение.