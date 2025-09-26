Как выйти сухим из воды: полный гайд по непромокаемым кроссовкам 2025

Имя этому спасению — горпкор. Если ты еще не в теме, то это крутой микс аутдора (одежды для туризма и активного отдыха) и городского кэжуала. Походные шмотки внезапно стали ультрамодными, и в основе этого тренда лежат как раз те самые кроссовки, которым не страшны ни дождь, ни грязь. Это база горпкора, его альфа и омега.