Как выйти сухим из воды: полный гайд по непромокаемым кроссовкам 2025

Думаешь, фантастика? А вот и нет! Забудь о временах, когда непромокаемая обувь была синонимом уродливых туристических ботинок.
Эксперты Shnurok подготовили ультимативный гайд по тому, как вписать «неубиваемые» пары в твой гардероб. Докажем раз и навсегда: практичность может и должна быть стильной.
Имя этому спасению — горпкор. Если ты еще не в теме, то это крутой микс аутдора (одежды для туризма и активного отдыха) и городского кэжуала. Походные шмотки внезапно стали ультрамодными, и в основе этого тренда лежат как раз те самые кроссовки, которым не страшны ни дождь, ни грязь. Это база горпкора, его альфа и омега.
New Balance 2002R GORE-TEX: те самые «батины» кроссы, только с апгрейдом
Модель 2002R уже стала легендой, а версия с мембраной GORE-TEX — это просто чит-код. Узнаваемый ретро-силуэт с замшей и сеткой получил водонепроницаемую защиту, превратившись в идеального напарника для любой погоды.
Для расслабленных выходных: Поддерживаем вайб «батиных» кроссовок! Смело надевай их с мешковатыми джинсами или карго — получится расслабленный и актуальный силуэт. Сверху — футболка с винтажным принтом и любимое худи. Фишка здесь в игре с пропорциями: массивный низ отлично дружит с объемным верхом.
Когда нужно выглядеть посерьезнее: Думаешь, их нельзя надеть с чем-то строгим? Легко! Примерь 2002R с прямыми брюками или чиносами. Добавь оверсайз-рубашку и легкую куртку. Такой контраст между спортом и классикой смотрится свежо и непринужденно.
Nike V2K Run GORE-TEX: камбэк из 2000-х с технологиями будущего
Nike V2K — это чистый привет из эпохи Y2K с его блеском и массивными формами. А с GORE-TEX эта пара готова к любым погодным сюрпризам. Выглядят футуристично, но при этом удивляют своей универсальностью.
Назад в 2000-е: Доставай джинсы с низкой посадкой или юбку, чтобы собрать тот самый образ из клипов Бритни. Укороченный топ или облегающая футболка идеально дополнят картину. Дизайн V2K сам по себе очень яркий, так что не перегружай лук — пусть кроссовки будут главной звездой.
Спорт-шик на максималках: Для более спортивного настроения сочетай их с лаконичным платьем-футболкой или монохромным спортивным костюмом. Технологичный вид кроссовок идеально впишется в атлетик-эстетику, создав комфортный и продуманный аутфит для долгого дня.
Такое Converse Chuck Taylor All-Star 70 Bosey Hi GORE-TEX: вечная классика в новом исполнении
«Чаки» — это база, которая есть почти у всех. Но версия Bosey Hi GORE-TEX — это уже новый уровень. Водоотталкивающий канвас и мощная подошва превращают знакомые
кеды в брутальных и надежных спутников.
Дерзкий городской образ: Это беспроигрышный вариант. Узкие черные джинсы, кожаная куртка и эти «конверсы». Получается вечный рок-н-ролльный образ, но с более дерзкой ноткой за счет утилитарных деталей Bosey Hi.
Для творческих натур: Хочется чего-то поинтереснее? Носи их с широкими брюками-палаццо или юбкой-миди. Яркий вязаный свитер или блузка с необычным принтом добавят образу характера. В этом и прелесть «чаков» — они стерпят любые модные эксперименты.
Nike ACG Mountain Fly 2 Low GORE-TEX: футуризм, который можно носить
Линейка Nike ACG (All Conditions Gear) всегда была про технологии на грани фантастики, и Mountain Fly 2 — лучшее тому подтверждение. Их дизайн будто прямиком из будущего, а начинка готова к серьезным испытаниям.
Технологичный образ для смелых: если тебе близка эстетика теквира, сочетай их с технологичными карго и мембранной курткой. Агрессивный протектор и необычный силуэт этих кроссовок сами зададут настроение всему образу.
Покоритель городских джунглей: Для более спокойного образа в стиле горпкор надевай их с удобными трекинговыми штанами и уютной флиской. Это идеальный баланс функциональности и комфорта на каждый день.
Salomon XT-6 GORE-TEX: из трейла — в стритстайл-хронику
Когда-то в них бегали по горам, а теперь за ними охотятся все модники мира. Salomon XT-6 — феномен, который покорил всех своим изящным силуэтом и функциональностью. А версия с GORE-TEX сделала их просто неуязвимыми.
Стиль без усилий: XT-6 гениально смотрятся и с широкими, и с прямыми джинсами. Для простого и стильного лука на каждый день достаточно добавить к ним винтажные джинсы и базовую футболку или свитшот. Благодаря вытянутому силуэту они не утяжеляют ногу.
Игра на контрастах: Хочешь удивить? Надень Salomon XT-6 с классическими брюками со стрелками и кашемировым свитером. Такое смелое сочетание спортивных технологий и элегантной классики — признак настоящего чувства стиля.
Как видишь, сегодня на рынке полно крутых непромокаемых кроссовок, и больше нет причин жертвовать стилем ради комфорта. Так что хватит бояться прогноза погоды. Заходи к нам на Шнурок, выбирай свою пару и смело шагай по лужам, ведь теперь они — лишь часть твоего подиума.