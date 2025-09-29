Йога-нидра: духовная практика для глубокого расслабления

Для многих сегодня йога-нидра — способ снять стресс и улучшить сон. Но в традиционных источниках, например в книге Сатьянанды Сарасвати «Yoga Nidra» (Bihar School of Yoga, 1976), она описана как техника изменения сознания, приближающая практикующего к состоянию «турия» — «четвертому» уровню сознания в ведантической философии, который трактуется как чистое осознавание за пределами сна, бодрствования и сновидений.