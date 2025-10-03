5 правил утра, которые сделают тренировку эффективной

Для одних спорт — это привычка, для других испытание, но в обоих случаях многое решает то, как начинается день. Недосып, тяжелая еда или отсутствие завтрака могут свести на нет даже самую продуманную программу. А правильно выстроенный режим сна, легкий завтрак, вода и короткая разминка помогают сделать тренировку эффективной и безопасной. В этой статье собраны практические советы, которые превращают утро в рабочий инструмент для спорта.