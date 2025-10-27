Два дня, которые объединят вашу семью: более 50 видов спорта, турниры и встречи с чемпионами

Устали искать занятие, которое увлечет и детей, и родителей? Хотите всей семьей попробовать что-то новое, почувствовать азарт соревнований и просто весело провести время? Тогда маршрут проложен прямо на Семейный фестиваль «Спортлэнд»!
Это не просто мероприятие, а настоящий праздник спорта и энергии для всей семьи. Здесь не будет скучных лекций о ЗОЖ — только практика, игра и море позитивных эмоций.
Что ждет вашу семью на фестивале:
- Попробуйте всё и сразу! Спорт — это интересно! Мы создали уникальный игровой маршрут «Спорт как игра», где вы всей семьей сможете испытать себя в 25+ необычных активностях: от регби и фехтования до сноуборда и американского футбола. Ваш ребенок мечтает о гимнастике, а вы всегда хотели бросить вызов в единоборствах? Теперь это можно сделать в одном месте и всего за один день!
- Станьте настоящей спортивной командой! Впервые на фестивале — Открытые семейные турниры «Моя семья — Спортивная команда» (только 1 ноября). Гребля, фиджитал настольный хоккей, юкигассен, спортивное многоборье — звучит как загадка? Это ваша возможность всей семьей открыть новые виды спорта! Не бойтесь, если никогда этого не делали: наши инструкторы помогут и подскажут. А самых сильных, быстрых и ловких ждут 20 комплектов наград!
- Испытайте себя в «Семейном тестировании». Узнайте, на что способна ваша семейная команда! И не важно, в полном вы составе или нет — 7 увлекательных и простых заданий на силу, ловкость и точность ждут семьи с детьми. Прыгайте, крутите «педали», гребите и побеждайте! 12 семей-победителей получат заслуженные призы.
- Получите автограф и зарядитесь мотивацией. Встретьтесь с олимпийскими чемпионами, амбассадорами Семейного фестиваля «Спортлэнд» — Светланой Журовой, Софией Великой, Марией Кисилевой, Артуром Далалояном, Александром Панжинским, почувствуйте их энергию и получите уникальный опыт общения.
- Танцуйте и будьте в форме! Станьте зрителем зажигательных выступлений студии TODES Аллы Духовой и присоединяйтесь к «Дню семейного фитнеса» от сети клубов «С. С. С. Р.».
Почему вам точно стоит посетить Семейный фестиваль «Спортлэнд»?
- Это бесплатно. Вход и участие во всех активностях — по предварительной регистрации, но абсолютно бесплатны.
- Это для всех. Неважно, новичок вы или профи. Задания построены так, чтобы было интересно и детям, и взрослым.
- Это про командный дух. Фестиваль — лучший способ по-настоящему сплотиться семьей, поддержать друг друга и создать общие воспоминания.
- Это сюрпризы и подарки. Каждый участник открытых турниров получит памятную медаль, а победителей ждут наборы с символикой «Московский спорт» и подарки от партнеров. Не пропустите «Время подарков» — лотерею для всех гостей фестиваля!
Важно: Участие родителей в соревнованиях обязательно. Не забудьте удобную одежду и спортивную обувь.
Вход свободный по предварительной регистрации.
Не упустите шанс превратить осенние выходные в большое семейное приключение! Ждем вас на фестивале «Спортлэнд»!