Как взбодриться в пасмурную погоду: 5 простых упражнений

Введение: Когда не хватает света и тепла, организм замедляется: снижается уровень энергии, ухудшается концентрация, появляется вялость. В такие дни особенно важно двигаться — даже немного. Простые упражнения помогают разогнать кровь, насытить мышцы кислородом и быстрее «включиться» в день. Ниже — практики, которые занимают минимум времени, но дают заметный эффект.
Утренняя разминка на 10 минут
Небольшая зарядка с утра помогает мягко разбудить тело. Она улучшает кровообращение, снимает зажатость после сна и подготавливает мышцы к движению. Делать ее лучше сразу после пробуждения, без резких движений.
Простой вариант разминки:
- Круговые движения плечами — по 30 секунд вперед и назад.
- Наклоны головы и корпуса — по 5−7 раз в каждую сторону.
- Приседания с опорой — 10−12 повторов.
- Потягивание вверх на вдохе и легкие скручивания — 5 раз.
- Наклон вперед с округлением спины и медленным подъемом.
Вся разминка занимает около 10 минут, но заметно улучшает самочувствие. После нее легче проснуться и начать день без ощущения тяжести.
Короткая кардио-активность
Если нужно быстро прийти в себя, подойдет короткая кардио-нагрузка. Активные движения ускоряют кровоток, повышают уровень кислорода и помогают быстрее проснуться.
Простой комплекс:
- Прыжки на месте — 30 секунд.
- Бег с высоким подниманием колен — 20−30 секунд.
- Джампинг джек (прыжки с разведением рук и ног) — 30 секунд.
- Легкий марш на месте с движением рук — 1 минута.
Если нет возможности прыгать, можно заменить упражнения на более спокойные: подъемы на носки, шаги с высоким подниманием коленей, махи руками. Главное — увеличить движение и немного разогреть тело.
Йога с упором на дыхание
Йога помогает не только расслабиться, но и вернуть концентрацию, когда мозг перегружен от усталости. Главное — не растяжка, а дыхание: оно активирует нервную систему и снижает уровень кортизола, который усиливает стресс и сонливость.
Полезно делать 3−4 позы с плавными переходами:
- Собака мордой вниз — вытягивает спину и включает мышцы рук.
- Планка — укрепляет корпус и стабилизирует дыхание.
- Поза ребенка — помогает расслабить спину и шею.
- Кошка-корова — мягко разогревает позвоночник.
Достаточно 10−15 минут спокойных движений в сочетании с ровным дыханием — вдох через нос, медленный выдох через рот. После такой практики снижается тревожность и появляется бодрость.
Упражнения на баланс и корпус
Когда центр тела в тонусе, даже обычные движения даются легче. Сильные мышцы пресса и спины помогают держать осанку, дышать глубже и чувствовать себя собраннее — особенно в те дни, когда все валится из рук.
Хорошо работают простые упражнения без инвентаря:
- Планка — 3 подхода по 30−40 секунд.
- Стояние на одной ноге с вытянутыми руками — 20 секунд на каждую сторону.
- Скручивания сидя — по 10 раз в каждую сторону.
- Подъем таза лежа — 15 повторов, чтобы активировать ягодицы и поясницу.
Можно включать эти движения в короткую зарядку или делать вечером, чтобы снять зажатость в спине. Главное — не скорость, а контроль движений.
Растяжка с динамичными элементами
Вечером многие чувствует себя скованно после долгого сидения. Мягкая растяжка с движением помогает вернуть легкость и восстановить дыхание. Главное — не делать статические позы на холодные мышцы, а сочетать вытяжение с плавными наклонами и поворотами.
Полезно начать с простых упражнений:
- Медленные махи ногами вперед-назад — по 10 раз.
- Повороты корпуса с вытянутыми руками — 10 раз в каждую сторону.
- Наклоны к одной и другой ноге из положения стоя — по 5−6 повторов.
- Вытяжение вверх с глубоким вдохом и расслабление на выдохе.
Такая растяжка занимает не больше 10 минут, но улучшает кровоток и помогает быстрее восстановиться после дня у компьютера. Это простой способ сбросить напряжение перед сном, чтобы более качественно отдохнуть ночью.