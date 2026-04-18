Как взбодриться в пасмурную погоду: 5 простых упражнений

В пасмурные дни часто не хватает энергии даже на обычные дела. Простые упражнения помогают быстро прийти в себя и почувствовать бодрость.

Екатерина Зуева
Автор Спорт Mail
Источник: Freepik

Введение: Когда не хватает света и тепла, организм замедляется: снижается уровень энергии, ухудшается концентрация, появляется вялость. В такие дни особенно важно двигаться — даже немного. Простые упражнения помогают разогнать кровь, насытить мышцы кислородом и быстрее «включиться» в день. Ниже — практики, которые занимают минимум времени, но дают заметный эффект.

Утренняя разминка на 10 минут

Девушки выполняют короткую утреннюю разминку
Короткая разминка по утрам помогает проснуться без кофе и вернуть телу тонусИсточник: Freepik

Небольшая зарядка с утра помогает мягко разбудить тело. Она улучшает кровообращение, снимает зажатость после сна и подготавливает мышцы к движению. Делать ее лучше сразу после пробуждения, без резких движений.

Простой вариант разминки:

  • Круговые движения плечами — по 30 секунд вперед и назад.
  • Наклоны головы и корпуса — по 5−7 раз в каждую сторону.
  • Приседания с опорой — 10−12 повторов.
  • Потягивание вверх на вдохе и легкие скручивания — 5 раз.
  • Наклон вперед с округлением спины и медленным подъемом.

Вся разминка занимает около 10 минут, но заметно улучшает самочувствие. После нее легче проснуться и начать день без ощущения тяжести.

Короткая кардио-активность

Девушка выполняет кардио-упражнения
Даже две минуты движения дают больше бодрости, чем двойной эспрессоИсточник: Freepik

Если нужно быстро прийти в себя, подойдет короткая кардио-нагрузка. Активные движения ускоряют кровоток, повышают уровень кислорода и помогают быстрее проснуться.

Простой комплекс:

  • Прыжки на месте — 30 секунд.
  • Бег с высоким подниманием колен — 20−30 секунд.
  • Джампинг джек (прыжки с разведением рук и ног) — 30 секунд.
  • Легкий марш на месте с движением рук — 1 минута.

Если нет возможности прыгать, можно заменить упражнения на более спокойные: подъемы на носки, шаги с высоким подниманием коленей, махи руками. Главное — увеличить движение и немного разогреть тело.

Йога с упором на дыхание

Девушка в позе ребенка из йоги
Мягкая йога с активным дыханием помогает восстановить энергию и сосредоточенность, когда голова не включаетсяИсточник: Freepik.com/CC0

Йога помогает не только расслабиться, но и вернуть концентрацию, когда мозг перегружен от усталости. Главное — не растяжка, а дыхание: оно активирует нервную систему и снижает уровень кортизола, который усиливает стресс и сонливость.

Полезно делать 3−4 позы с плавными переходами:

  • Собака мордой вниз — вытягивает спину и включает мышцы рук.
  • Планка — укрепляет корпус и стабилизирует дыхание.
  • Поза ребенка — помогает расслабить спину и шею.
  • Кошка-корова — мягко разогревает позвоночник.

Достаточно 10−15 минут спокойных движений в сочетании с ровным дыханием — вдох через нос, медленный выдох через рот. После такой практики снижается тревожность и появляется бодрость.

Упражнения на баланс и корпус

Девушка стоит в планке на баланс и корпус
Баланс помогают чувствовать опору даже в пасмурные дниИсточник: Freepik

Когда центр тела в тонусе, даже обычные движения даются легче. Сильные мышцы пресса и спины помогают держать осанку, дышать глубже и чувствовать себя собраннее — особенно в те дни, когда все валится из рук.

Хорошо работают простые упражнения без инвентаря:

  • Планка — 3 подхода по 30−40 секунд.
  • Стояние на одной ноге с вытянутыми руками — 20 секунд на каждую сторону.
  • Скручивания сидя — по 10 раз в каждую сторону.
  • Подъем таза лежа — 15 повторов, чтобы активировать ягодицы и поясницу.

Можно включать эти движения в короткую зарядку или делать вечером, чтобы снять зажатость в спине. Главное — не скорость, а контроль движений.

Растяжка с динамичными элементами

Девушка выполняет растяжку с динамичными элементами
Мягкая растяжка вечером помогает вернуть подвижность и сбросить накопленную усталостьИсточник: Freepik

Вечером многие чувствует себя скованно после долгого сидения. Мягкая растяжка с движением помогает вернуть легкость и восстановить дыхание. Главное — не делать статические позы на холодные мышцы, а сочетать вытяжение с плавными наклонами и поворотами.

Полезно начать с простых упражнений:

  • Медленные махи ногами вперед-назад — по 10 раз.
  • Повороты корпуса с вытянутыми руками — 10 раз в каждую сторону.
  • Наклоны к одной и другой ноге из положения стоя — по 5−6 повторов.
  • Вытяжение вверх с глубоким вдохом и расслабление на выдохе.

Такая растяжка занимает не больше 10 минут, но улучшает кровоток и помогает быстрее восстановиться после дня у компьютера. Это простой способ сбросить напряжение перед сном, чтобы более качественно отдохнуть ночью.