Между кроссовками и ботинками: экспертный гид по выбору удобной обуви на зиму

Мы в shnurok-shipping.ru считаем, что компромиссы ни к чему. Современные технологии и дизайн давно стерли грань между этими двумя мирами. Главные новинки сезона, сочетающие в себе легкость сникер-культуры и надежность зимней обуви, уже доступны у нас.
Мы отобрали пять идеальных пар, которые не дадут вам замерзнуть и стильно дополнят любой образ.
Если зима для вас — это не только городские улицы, но и заснеженные тропы, то эта пара — ваш выбор. Salomon X Ultra 4 легкие и маневренные, как трейловые кроссовки, но при этом обеспечивают отличную поддержку голеностопа. Мембрана GORE-TEX гарантирует полную водонепроницаемость и позволяет ногам дышать, а агрессивный протектор Contagrip® уверенно держит на любой, даже самой скользкой поверхности.
Городская классика, проверенная временем. Nike Manoa выглядят как кроссовки, но справляются с зимними задачами как настоящие ботинки. Верх из натуральной кожи отлично защищает от влаги и холода, а высокий профиль и мягкий валик вокруг щиколотки создают дополнительный комфорт. Цепкая подошва не подведет на обледенелых тротуарах, делая эту модель идеальным вариантом на каждый день.
Для тех, кто ценит максимальный комфорт, The North Face создали эти ботинки-чукка, вдохновленные уютом пуховиков. Легкий и теплый утеплитель ThermoBall™ Eco эффективно сохраняет тепло, даже если обувь промокнет. Это идеальное сочетание кроссовок и утепленной обуви для неспешных прогулок по городу и повседневных дел в холодную погоду.
Созданы специально для низких температур. Технология COLD.RDY в этих ботинках от adidas Terrex обеспечивает превосходную термоизоляцию и отводит влагу, сохраняя ноги в тепле и сухости. Прочный верх из замши и текстиля и цепкая подошва Traxion делают их отличным выбором как для городских улиц, так и для легких зимних походов.
Легендарный силуэт, переосмысленный культовым нью-йоркским брендом Aimé Leon Dore. Изначально созданные для альпинистов, эти ботинки сочетают в себе наследие аутдора и современный уличный стиль. Верх из премиальной замши с элементами из прочной ткани Cordura, мембрана GORE-TEX для защиты от непогоды и подошва Vibram® для непревзойденного сцепления — это не просто обувь, а настоящий стейтмент.
