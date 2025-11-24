Между кроссовками и ботинками: экспертный гид по выбору удобной обуви на зиму

Если зима для вас — это не только городские улицы, но и заснеженные тропы, то эта пара — ваш выбор. Salomon X Ultra 4 легкие и маневренные, как трейловые кроссовки, но при этом обеспечивают отличную поддержку голеностопа. Мембрана GORE-TEX гарантирует полную водонепроницаемость и позволяет ногам дышать, а агрессивный протектор Contagrip® уверенно держит на любой, даже самой скользкой поверхности.