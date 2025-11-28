Тренировки, которые не надоедают: звезды раскрыли свой главный фитнес-секрет

Карьера Криштиану длится больше 20 лет, но он до сих пор в превосходной форме. Один из его секретов — не застревать в одной тренировочной схеме. Он чередует фазы: периоды выносливости (кардио, плавание, пробежки), взрывной силы (спринты, прыжки, работа с весом) и восстановления (растяжка, массаж, криокамеры). Такой подход позволяет ему развивать силу, выносливость и гибкость без перегрузки.