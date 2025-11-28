Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Другие
Фигурное катание
Авто/мото
Американский футбол
Плавание
Шахматы, шашки
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Тренировки, которые не надоедают: звезды раскрыли свой главный фитнес-секрет

Даже самые эффективные упражнения перестают работать, если делать их слишком долго. Звезды это знают — и регулярно меняют подход, чтобы не терять форму.

Екатерина Зуева
Автор Спорт Mail
Криштиану Роналду, который чередует тренировки, чтобы они не надоедали
Постоянное повторение одних и тех же упражнений — главный враг постоянного прогресса.Источник: Соцсети

Однообразие в тренировках — главный враг прогресса. Через 6−8 недель тело адаптируется к нагрузке: мышцы не растут, калории сжигаются медленнее, а мотивация стремительно падает. Регулярная смена формата — способ перезапустить процесс. Вместо того чтобы усложнять то же самое, проще попробовать новое: добавить кардио, сменить силовой формат, переключиться на танцы или растяжку. В статье — три примера звезд, которые регулярно меняют свою спортивную рутину, чтобы быстрее добиться эффекта.

Дженнифер Лопес: от танцев к боксу — и обратно

Дженнифер Лопес
Дженнифер Лопес не задерживается на одном виде активности дольше пары месяцев.Источник: Соцсети

Тренировки Дженнифер Лопес — это не стабильный график, а постоянное движение. Один месяц — танцевальные связки с хореографом, другой — жесткие силовые с гирями и весами, затем — перерыв на бокс и кардио. В каждом этапе у нее своя задача: сжечь жир, укрепить мышцы, улучшить координацию. Такой подход не дает телу «застыть» в одной форме и помогает развивать разные группы мышц.

Тренеры Джей Ло отмечают, что смена активности каждые 6−8 недель помогает телу адаптироваться заново и запускать рост. Вместо того чтобы идти на тренировку по привычке, она выбирает формат, который ее действительно заряжает. То же касается и мотивации: смена обстановки и новой нагрузки держит интерес и не дает выгореть даже при плотном графике.

Даже в 56 лет Дженнифер демонстрирует форму, которой позавидуют молодые артистки: рельефный пресс, подтянутые руки и четкие линии бедер. Регулярная смена тренировок помогает ей поддерживать тонус без перетренированности и возрастных перегрузок.

Криштиану Роналду: чередует тренировки и остается в топе

Криштиану Роналду
У Роналду тренировки всегда адаптированы под конкретную цель.Источник: Соцсети

Карьера Криштиану длится больше 20 лет, но он до сих пор в превосходной форме. Один из его секретов — не застревать в одной тренировочной схеме. Он чередует фазы: периоды выносливости (кардио, плавание, пробежки), взрывной силы (спринты, прыжки, работа с весом) и восстановления (растяжка, массаж, криокамеры). Такой подход позволяет ему развивать силу, выносливость и гибкость без перегрузки.

Тренировки Роналду подстраиваются под сезон, цели и даже психологическое состояние. Например, после напряженного матча он не идет в зал, а делает акцент на восстановление. Перед важными играми — прокачивает взрывную силу и скорость. Он воспринимает тело как механизм, которому нужен не постоянный стресс, а разумная настройка.

Именно поэтому в 40 лет у него такой же процент жира в организме, как у олимпийского спринтера — около 7%. А главное — ни одной серьезной травмы за последние годы.

Кайя Гербер — не зацикливается на одном виде спорта

Кайя Гербер
Кайя Гербер чередует нагрузки, чтобы не перегружать тело.Источник: Соцсети

Как и многие модели нового поколения, Кайя не делает ставку на жесткий фитнес. Вместо часовых кардио или изматывающих круговых тренировок она выбирает разнообразие: пилатес — для глубокой проработки мышц, легкие силовые — для тонуса, растяжка — для гибкости и снятия зажимов. Такой подход помогает ей оставаться в форме без перегруза и сильного похудения, что особенно важно для съемок и подиумов.

Модель занимается 3−4 раза в неделю, не повторяя одни и те же тренировки дольше месяца. Это снижает риск плато, поддерживает интерес и дает равномерную нагрузку на все тело. Тренеры отмечают, что именно комбинация разных активностей позволяет сохранять фигуру естественной — без перекачанных зон, которые недопустимы для модели.