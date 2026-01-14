Силовые и кардио: как сочетать их, чтобы не потерять результат

Вокруг силовых и кардио давно сложился миф: будто нужно выбирать что-то одно. На практике проблема не в самих тренировках, а в том, как они расставлены. Одни и те же упражнения могут либо ускорять прогресс, либо мешать ему — все решает порядок, объем и частота. Эта статья не про запреты, а про логику: как выстроить нагрузку так, чтобы тело успевало восстанавливаться, мышцы — укрепляться, а энергия не уходила в ноль.