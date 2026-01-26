Вечер, который меняет утро: 5 привычек, после которых легче просыпаться

После перегруженного дня нервная система продолжает жить в напряжении: в голове прокручиваются задачи, рука тянется к телефону, свет в комнате остается таким же ярким, как днем. Тело не получает сигнала, что можно замедлиться и восстановиться. В результате сон становится поверхностным, а утро — тяжелым. Хорошая новость в том, что для перезагрузки не нужны сложные практики или идеальный режим. Даже простые вечерние ритуалы помогают переключиться из рабочего состояния в режим отдыха — и именно они делают пробуждение заметно легче.