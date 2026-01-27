Как есть и не полнеть: 5 продуктов для активного обмена веществ

Обмен веществ — это совокупность процессов, с помощью которых организм получает энергию из пищи и использует ее для работы всех систем. Эти процессы обеспечивают движение, тепло, восстановление тканей, работу мозга и внутренних органов. Со временем, при сидячем образе жизни, нехватке сна и постоянном стрессе, они могут идти менее активно. Организм начинает легче накапливать энергию и медленнее ее расходовать, что отражается на самочувствии и форме.