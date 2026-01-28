Вечерний детокс за 10 минут: как просыпаться бодрым и без отеков

К вечеру накапливается усталость: глаза весь день смотрят в экран, лицо держит напряжение, живот остается сжатым, а голова не выходит из режима постоянной готовности к решению разных задач. Тело привыкает жить в этом режиме, поэтому чувствует себя также даже во время сна. Утром это проявляется отеками, тяжестью и ощущением разбитости. Мини-детокс — это способ снять напряжение и избавиться от усталости. Несколько коротких действий помогают разгрузить ключевые зоны и вернуть телу ощущение покоя уже к следующему дню.