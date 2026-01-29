Как есть сладкое и не полнеть: 7 вкусных замен сахарным десертам

Постоянная тяга к сладкому — это чаще всего сигнал организма о нехватке каких-либо питательных веществ или энергии. Обычные сладости дают резкий прилив сил, но ненадолго. Уже через час энергия падает, и снова хочется сладкого. Мы собрали семь вкусных замен, которые утоляют потребность в сладком, насыщают организм витаминами, минералами и клетчаткой, а еще помогают сохранить фигуру.