5 упражнений для тонкой талии, которые можно делать прямо в пижаме

Когда тело долго остается без движения, мышцы корпуса перестают держать форму. Живот становится более расслабленным, бока — мягче, осанка портится, и от этого меняется весь силуэт. Это обычная реакция на неподвижность, которая исправляется регулярным включением корпуса. Несколько спокойных движений утром или вечером помогают уменьшить талию и сделать живот более плоским. Эти упражнения не требуют коврика, формы и усилий — их можно сделать дома и прямо в пижаме, за несколько минут.