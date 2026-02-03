Ричмонд
Как выглядеть подтянутым после 50: опыт Шварценеггера, Тайсона и Ван Дамма

После 50 тело начинает меняться: мышцы теряют упругость, силуэт становится менее подтянутым и кажется, что этот процесс необратим. Но примеры мировых звезд доказывают обратное.

Виктория Фурсова
Автор Спорт Mail
Источник: Соцсети

Шварценеггер, Ван Дамм и Тайсон доказали: дряблость — не возрастной приговор, а результат отсутствия движения. У них разные подходы, но все они считают, что тело можно вернуть в тонус, даже если вам уже далеко за 50.

Арнольд Шварценеггер — 77 лет: бодибилдинг без фанатизма

Арнольд Шварценеггер
Арнольд Шварценеггер Источник: Соцсети

Арнольд Шварценеггер вошел в историю как семикратный победитель конкурса «Мистер Олимпия» и один из самых узнаваемых бодибилдеров XX века. Однако после завершения профессиональной карьеры он осознанно отказался от экстремальных нагрузок, которые и сделали его легендой.

После 60 лет Шварценеггер пересмотрел тренировочную систему с учетом возраста. Он исключил работу с максимальными весами, сократил длительность занятий и сделал ставку на регулярность. Сегодня его тренировки длятся в среднем 30−45 минут и включают базовые силовые упражнения с умеренной нагрузкой, направленные не на рост мышц, а на сохранение их плотности.

Бывший губернатор Калифорнии регулярно тренируется 5−6 раз в неделю, сочетая силовую работу с кардионагрузкой. Чаще всего это велосипед, ходьба или велотренажер. Шварценеггер нередко говорит, что после 50 лет ключевую роль играет не интенсивность, а постоянство. Именно регулярная силовая нагрузка позволяет замедлить возрастную потерю мышечной массы — саркопению, из-за которой тело становится визуально мягким и рыхлым.

Жан-Клод Ван Дамм — 64 года: шпагат вместо тренажеров

Жан-Клод Ван Дамм
Жан-Клод Ван ДаммИсточник: Соцсети

Жан-Клод Ван Дамм начал спортивную карьеру задолго до кино. С детства он занимался карате, стал чемпионом Бельгии и параллельно изучал балет — именно это сочетание силы и гибкости позже стало его визитной карточкой.

Даже после 60 лет Ван Дамм практически не использует тренажеры и тяжелые веса. Основу его формы составляет ежедневная растяжка, работа с собственным весом и упражнения на подвижность суставов.

Шпагаты, длительная фиксация поз, удары ногами в воздухе и медленные контролируемые движения позволяют поддерживать тонус мышц без увеличения массы. Такой формат тренировок особенно эффективен в зрелом возрасте, когда основная проблема — это потеря эластичности тканей и мышечного контроля.

Именно поэтому гибкость — это главный инструмент Ван Дамма против старения. Постоянное движение улучшает кровообращение, поддерживает качество мышц и предотвращает визуальное обвисание тела даже без тяжелых нагрузок.

Майк Тайсон — 58 лет: удары по возрасту, а не по грушам

Майк Тайсон
Майк ТайсонИсточник: Соцсети

Майк Тайсон завершил профессиональную карьеру в 2005 году. После ухода из бокса он столкнулся с депрессией, проблемами с зависимостями и потерей привычного режима жизни. Тренировки исчезли, питание стало хаотичным, а физическая форма начала стремительно ухудшаться. В какой-то момент экс-чемпион прибавил более 40 килограммов.

Перелом произошел в конце 2010-х, когда Тайсон вернулся к тренировкам под руководством тренера Рафаэля Кордейро. Но основной целью стала не подготовка к боям, а восстановление тонуса и плотности тела.

Его тренировки построены на классической боксерской схеме: работа на лапах, бой с тенью, скакалка и длительные раунды кардио. Дополнительно Тайсон использует упражнения с собственным весом, высокоповторные отжимания и приседания, избегая тяжелых штанг.

Особое внимание он уделяет восстановлению: растяжке, дыхательным практикам и сну. В 2020 году боксер вышел на ринг в выставочном бою и удивил публику довольно неплохой формой для его возраста. Тайсон доказал, что даже после тяжелого жизненного периода тело можно поддерживать в рабочем состоянии.

После 50 лет дряблость тела связана не столько с возрастом, сколько с отсутствием нагрузки. Кто-то делает ставку на силовые тренировки, кто-то — на кардио и корпус, кто-то — на растяжку и подвижность. Во всех случаях решающую роль играет движение. Регулярные тренировки позволяют поддерживать форму и замедлять возрастные изменения тела.