Лопес, Энистон и Хемсворт: 3 подхода к питанию, которые помогают им держать форму

Стабильное снижение веса почти всегда строится на системе: что именно лежит в тарелке, как устроен режим, насколько легко это повторять изо дня в день. Поэтому многие звезды выбирают не жесткие схемы для похудения, а более спокойные рабочие стратегии. У каждого подхода есть свои плюсы, ограничения и ситуации, когда он особенно удобен — разберем это на примерах и объясним, как понять, что подойдет лучше.