Как снизить калорийность питания без диет: 7 простых правил

Договоритесь с собой: как только вы съели ровно половину порции, положите вилку и нож и отодвиньте тарелку. Используйте эти 3−5 минут не для просмотра ленты в телефоне, а чтобы прислушаться к своим ощущениям. Сигнал сытости поступает в мозг с задержкой, и эта пауза как раз дает ему время «догнать» желудок.