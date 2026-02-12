Переедание и срывы под контролем: 5 шагов к стабильному рациону

Многие думают, что проблема с весом или самочувствием — в количестве еды. На самом деле, чаще всего причина в ее распределении. Если вы пропускаете завтрак, едите на бегу, а вечером отыгрываетесь и съедаете полхолодильника, ваш организм постоянно находится в режиме стресса: то голодает, то получает избыток. Это вызывает скачки сахара, усталость, раздражительность и желание есть даже ночью. Чтобы этого избежать, не нужны диеты — достаточно выстроить четкую структуру питания. Эти пять простых шагов помогут вам есть регулярно, спокойно и без чувства вины.