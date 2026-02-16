7 лучших продуктов против тяжести в желудке: работают быстрее диет

Добавляйте тертый имбирь в теплую воду или чай (без сахара), используйте его в маринадах или просто жуйте маленький кусочек после еды. Уже через 10−15 минут вы почувствуете, как тяжесть в животе постепенно отступает. Но не увлекайтесь — при гастрите или язве имбирь может раздражать слизистую.