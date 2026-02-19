Почему целлюлит есть даже у стройных: 4 причины, о которых редко говорят

Целлюлит есть у большинства женщин — независимо от веса и физической активности. Его появление связано с особенностями строения тканей и гормональным фоном, а не с «плохой формой». Неровности могут усиливаться из-за малоподвижного образа жизни, диет, отечности и слабого мышечного тонуса. Разобраться в причинах важно хотя бы затем, чтобы не тратить силы на бесполезные методы и сосредоточиться на том, что действительно улучшает внешний вид кожи.