5 продуктов для крепких костей и зубов, которые стоит есть каждый день

Здоровье костеи и зубов во многом зависит от ежедневного рациона. Кальций играет ключевую роль, но без витамина D, белка, магния и витамина K он усваивается хуже. Поэтому важно не искать один «суперпродукт», а собирать питание из разных источников полезных веществ. В подборке — продукты, которые помогают поддерживать костную ткань и эмаль и легко вписываются в обычное меню.