Как накачать ягодицы без тяжелых весов: приемы топовых звезд

Ягодичные мышцы хорошо откликаются на разные форматы нагрузки, поэтому тренировки не ограничиваются силовыми упражнениями с весами. Многие знаменитости делают ставку на собственный вес, динамичные связки движений и низкоударные практики, которые позволяют поддерживать форму без перегрузки суставов. Такой подход удобно вписывается в повседневную жизнь и подходит тем, кто тренируется дома или не любит зал. Далее — три формата, которые чаще всего используют звезды.
Хейли Бибер — изоляция и работа с собственным весом
Модель регулярно показывает короткие домашние тренировки, где акцент сделан на изолированные движения. В ее программе часто появляются ягодичный мост, махи назад, отведения ног в упоре и вариации «ракушки» с резинкой. Такие упражнения не выглядят сложными, но при медленном выполнении хорошо нагружают мышцы.
Главная особенность формата — контроль техники и повторяемость. Хейли делает по 15−20 повторений, задерживается в верхней точке и использует резинки, чтобы усилить напряжение. Это позволяет включать ягодицы без давления на поясницу и колени.
Чтобы повторить эти упражнения, достаточно коврика и одной резинки. Изолированные упражнения подходят новичкам, тем, кто возвращается к тренировкам после паузы, или хочет добавить дополнительную работу на ягодицы к основным занятиям.
Дженнифер Лопес — функционал и динамика
Дженнифер Лопес часто тренируется в формате коротких функциональных комплексов, где упражнения идут подряд почти без пауз. Обычно это 4−6 движений на нижнюю часть тела: выпады назад, шаги на возвышение, приседания, отведения ноги в наклоне и ягодичные мосты.
Ягодицы работают постоянно, но нагрузка распределяется между разными движениями. Особенность подхода — динамика и многоплоскостная работа. За счет смены направлений мышцы включаются не только в классическом приседании, но и в шагах, разворотах и стабилизации корпуса.
Комплекс выполняется по кругу:
- 12−15 повторений каждого упражнения без отдыха между движениями;
- 60−90 секунд отдыха после круга;
- всего 3−4 круга.
За счет смены упражнений мышцы постоянно напряжены, но нагрузка остается умеренной.
Белла Хадид — пилатес и низкоударная нагрузка
Белла Хадид делает ставку на пилатес и упражнения с собственным весом, где важен контроль каждого движения. В таких тренировках ягодицы работают в статике и медленных амплитудах: отведения ноги лежа, пульсирующие мосты, удержание ноги в подъеме, «ракушка» с резинкой.
Обычно это 3−5 упражнений подряд, каждое по 40−60 секунд или 15−20 медленных повторений. Главный принцип — медленный темп и отсутствие инерции. Когда движение выполняется подконтрольно, мышцы дольше остаются в напряжении, и нагрузка ощущается сильнее, чем при быстрых махах.
Такая тренировка подходит тем, кто не любит прыжки и осевую нагрузку на колени. Пилатес помогает укрепить ягодицы через выносливость и стабилизацию, а также прокачивает бедра. Результат строится на регулярности: 3−4 тренировки в неделю дают заметный тонус без работы с тяжелыми весами.