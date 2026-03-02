Как накачать ягодицы без тяжелых весов: приемы топовых звезд

Ягодичные мышцы хорошо откликаются на разные форматы нагрузки, поэтому тренировки не ограничиваются силовыми упражнениями с весами. Многие знаменитости делают ставку на собственный вес, динамичные связки движений и низкоударные практики, которые позволяют поддерживать форму без перегрузки суставов. Такой подход удобно вписывается в повседневную жизнь и подходит тем, кто тренируется дома или не любит зал. Далее — три формата, которые чаще всего используют звезды.