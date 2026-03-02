Худая, перекачанная, толстая: 4 звезды, которых сильно хейтили за фигуру

Шоу-бизнес давно превратился в арену не только талантов, но и бесконечных комментариев о внешности известных личностей. Даже если звезды регулярно тренируются, следят за своим здоровьем и правильно питаются, это не спасает их от критики.
Ниже — истории четырех звезд кино, которых хейтили за неправильную фигуру — будь то худоба, пышность или просто несоответствие модным стандартам.
Мирослава Карпович
В 2021 году в интернете появились фото Мирославы Карпович, на которых она выглядела очень худой. Многие подписчики начали писать, что у неё «болезненная худоба», и предположили, что она сидит на жесткой диете или даже болеет.
На самом деле Мирослава никогда не придерживалась экстремальных диет. Ее фигура — результат регулярных занятий спортом. Она занимается функциональными тренировками, кардио и силовыми упражнениями. Это помогает ей поддерживать тонус мышц, хорошую осанку и общую физическую форму. Она не стремится к модельной внешности — просто любит движение и заботится о своем теле. Но даже такой подход не спасает от критики: как только женщина становится стройной, ее тут же начинают подозревать в анорексии.
Настасья Самбурская
Настасью Самбурскую критиковали дважды. Сначала — за то, что она была слишком худой. Потом — за то, что стала перекачанной. Когда она начала публиковать фото с тренировок, где видны рельефные мышцы, многие подписчики написали, что она «потеряла женственность».
На самом деле Настасья много лет занимается спортом. Ее тренировки включают базовые упражнения с весом, функциональные комплексы и кардио. Такой подход помогает не только выглядеть подтянуто, но и чувствовать себя сильной, энергичной и уверенной в себе. Актриса не скрывает, что работает над телом целенаправленно. Но вместо поддержки получает комментарии вроде «это уже некрасиво», стала мужеподобной. Хотя сильное, красивое тело — это не недостаток, а результат упорного труда.
Софья Зайка
Софья Зайка прошла через классический двойной стандарт. Когда она была довольно пышной, ее обвиняли в лишнем весе и говорили, что она не соответствует общепринятым стандартам и образу актрисы. Когда похудела, начали писать, что «стала как все» и «потеряла свою индивидуальность».
Но Софья не меняла себя ради чужого мнения, просто решила заняться своим здоровьем. Для этого актриса начала правильно питаться — исключила фастфуд, добавила больше овощей, белка и сложных углеводов. Параллельно она ввела регулярные тренировки, которые включали йогу и легкие силовые упражнения. Позже она перешла к более интенсивным программам — интервальным тренировкам и функциональному тренингу.
Ее изменения — не результат диеты, а следствие системного подхода к жизни. Но обществу важнее не то, как она себя чувствует, а то, чтобы она соответствовала одному из двух шаблонов: либо пышка, либо стройняшка. Все, что между — вызывает вопросы.
Анна Хилькевич
Актриса Анна Хилькевич неоднократно становилась объектом критики из-за своей фигуры. В 2021 году, после публикации фото с отдыха в Дубае, ее раскритиковали за чрезмерную худобу: подписчики писали, что она выглядит истощенной, и советовали ей больше есть, чтобы поправиться.
В 2023 году ситуация изменилась: в сети заговорили о том, что ее ягодицы стали неестественно большими, и хейтеры обвинили актрису в пластике. Анна тогда четко ответила: никаких операций не было — ее форма достигнута упорным трудом, регулярными тренировками и дисциплиной.
Однако уже в 2024 году актрису снова начали обвинять в анорексии: на новых фото она выглядела значительно худее. Сама актриса подтвердила, что действительно потеряла вес за последние месяцы, но подчеркнула, что это никак не связано с болезнью или голоданием.
При этом Анна продолжает придерживаться сбалансированного питания и интенсивных тренировок: кроссфита, силовых упражнений и кардио. Она работает с тренером, уделяет внимание восстановлению после родов и не скрывает, что иногда позволяет себе любимую пасту. Но, несмотря на прозрачность и открытость, ее внешний вид постоянно вызывает волну обсуждений в сети.
Такие истории происходят не только со знаменитостями, но и с обычными женщинами. И важно понимать: здоровое тело — это то, в котором вам самим комфортно и легко. А спорт — лучший способ к этому прийти. Не ради лайков или одобрения окружающих, а ради себя.