Худая, перекачанная, толстая: 4 звезды, которых сильно хейтили за фигуру

На самом деле Мирослава никогда не придерживалась экстремальных диет. Ее фигура — результат регулярных занятий спортом. Она занимается функциональными тренировками, кардио и силовыми упражнениями. Это помогает ей поддерживать тонус мышц, хорошую осанку и общую физическую форму. Она не стремится к модельной внешности — просто любит движение и заботится о своем теле. Но даже такой подход не спасает от критики: как только женщина становится стройной, ее тут же начинают подозревать в анорексии.