Гвинет Пэлтроу и другие: что едят звезды в дни без тренировок

День без зала — это не повод обнулять режим. Знаменитости корректируют порции и состав тарелки, сохраняя контроль без крайностей.

Екатерина Зуева
Автор Спорт Mail
Источник: Reuters

В дни отдыха организму нужно меньше калорий, но это не повод полностью менять режим. Многие знаменитости, работающие с тренерами и нутрициологами, уменьшают порции быстрых углеводов, оставляют достаточное количество белка и делают ставку на легкие продукты. Ниже — три примера, как это выглядит на практике.

Гвинет Пэлтроу — интервальное питание и легкие ужины

Гвинет Пэлтроу
Гвинет Пэлтроу Источник: Соцсети

Гвинет Пэлтроу придерживается осознанного питания и регулярно рассказывает о своем режиме в интервью. В дни без тренировок она не снижает количество приемов пищи, но делает рацион более легким по калорийности.

Актриса практикует интервальное голодание: утром она ограничивается водой с лимоном и кофе, а первый полноценный прием пищи переносит ближе к середине дня. Такой режим предполагает более длинный перерыв между ужином и обедом следующего дня, что снижает общую калорийность без резкого урезания порций.

В дни отдыха ее меню обычно строится вокруг овощей, рыбы или курицы, супов и простых салатов с оливковым маслом. Сладости и быстрые углеводы появляются реже, особенно если нет физической нагрузки.

Блейк Лайвли — умеренные порции вместо ограничений

Блейк Лайвли
Блейк ЛайвлиИсточник: Соцсети

Блейк Лайвли не раз говорила, что вне подготовки к ролям не придерживается жестких диет. Во время съемок она работает с тренером и выстраивает более строгий режим, но в обычные дни сохраняет придерживается обычного питания без крайностей. Отдых от тренировок для нее почти ничего не меняет.

В интервью актриса рассказывала, что старается есть регулярно: завтрак, обед и ужин без пропусков. В ее меню обычно есть яйца, овощи, рыба или курица, цельнозерновые продукты. Она не исключает углеводы полностью, но в дни без активной нагрузки уменьшает их количество и следит за размером порций.

Лайвли подчеркивает, что не поддерживает идею «голодных дней» после интенсивных съемок или тренировок. Рацион остается полноценным, с достаточным количеством белка и жиров, чтобы получать энергию. Такой подход помогает ей не срываться после ограничений.

Галь Гадот — белок в каждый прием пищи

Галь Гадот
Галь Гадот Источник: Соцсети

Галь Гадот во время подготовки к ролям, особенно к «Чудо-женщине», тренировалась интенсивно и придерживалась строгого рациона. В интервью она рассказывала, что вне съемок старается придерживаться того же питания. День без тренировки для нее — это корректировка объема, а не полный пересмотр меню.

В обычные дни отдыха Гадот делает ставку на белок, который должен быть в каждом приеме пищи. Она не исключает углеводы полностью, но выбирает сложные — киноа, рис, цельнозерновой хлеб — и уменьшает их количество, если спорта днем не было. Порции становятся меньше, чтобы не превышать потребность в энергии.

Актриса подчеркивала, что не поддерживает резкие скачки калорийности и предпочитает стабильность. Такой режим позволяет ей сохранять форму без выбора между строгими диетами и перееданием.