Гагарина, Боня, Решетова: странные диеты звезд и их последствия для организма

Интервальное голодание работает только при нормальном рационе: 2−3 полноценных приема пищи с белком, жирами и углеводами, без жесткого дефицита. Тогда оно помогает держать вес без постоянных перекусов. Классическая схема интервального голодания — 16/8: 16 часов без еды и 8 часов, в которые помещаются все приемы пищи. Например, ужин в 19:00 и первый прием пищи на следующий день в 11:00—12:00 . Есть более мягкий вариант — 14/10, где перерыв короче и переносится легче. В противном случае это превращается в жесткую диету с быстрым откатом.