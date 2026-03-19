Гагарина, Боня, Решетова: странные диеты звезд и их последствия для организма

Такие диеты быстро дают результат, поэтому о них много говорят. Но на практике это жесткие ограничения, однообразная еда и довольно странные правила. Все это выглядит эффектно, но повторить такое в обычной жизни вряд ли стоит.
Полина Гагарина — диета с чередованием продуктов
После рождения сына в 2007 году Полина Гагарина сильно похудела: она скинула 30 кг за несколько месяцев. В интервью она рассказывала, что сидела на жесткой диете с чередованием продуктов: один день — только отварной рис без соли, следующий — курица, затем овощи. Рацион был строго ограничен, без перекусов и с приемами пищи до вечера.
Такое питание давало быстрый эффект за счет сильного дефицита калорий и почти полного отсутствия жиров. Вес уходил быстро, но вместе с этим организм недополучал важные вещества. Поэтому при длительном соблюдении такой диеты возможны слабость, проблемы с концентрацией, срывы и откаты по весу.
Со временем певица отказалась от такого режима и перешла на более сбалансированное питание. Эта диета осталась как пример жесткого способа быстро сбросить вес, который сложно выдержать и повторить без риска для здоровья.
Виктория Боня — детокс на соках
Виктория Боня рассказывала, что устраивает детоксы, во время которых полностью отказывается от твердой пищи. В рационе на несколько дней остаются только свежевыжатые соки, смузи и вода. Иногда такие периоды длятся 3−5 дней, в течение которых исключается любая тяжелая еда.
Сама Боня объясняла это желанием очистить организм и дать пищеварению отдохнуть. В соцсетях такие эксперименты всегда вызывают интерес: видео с соками и рассказами о легкости быстро набирают просмотры.
При этом специалисты критикуют такие схемы. Во время соковых детоксов в организм почти не поступает белок и жиры, а уровень сахара в крови может резко меняться. В итоге вместо заявленного детокса появляются слабость, головокружение и быстрая потеря энергии, к тому же такие диеты могут привести к серьезным проблемам с ЖКТ.
Анастасия Решетова — длительные периоды без еды
Российская модель Анастасия Решетова делилась, что практикует интервальное голодание с длинными промежутками без еды — до 16−18 часов. В течение дня остается 1 прием пищи, без перекусов. Такого режима она придерживается для ощущения легкости и контроля веса.
На практике это выглядит как большой перерыв между ужином и следующим приемом пищи. Например, последний прием еды вечером и следующий — уже днем. За счет этого общее количество калорий снижается и вес уходит быстрее.
При таком режиме важно, что именно происходит в «окно питания». Если есть мало и однообразно, организм начинает экономить энергию: снижается уровень активности, усиливается чувство голода, появляется переедание. Также при недостатке белка и жиров ухудшается состояние кожи, волос и общего самочувствия.
Интервальное голодание работает только при нормальном рационе: 2−3 полноценных приема пищи с белком, жирами и углеводами, без жесткого дефицита. Тогда оно помогает держать вес без постоянных перекусов. Классическая схема интервального голодания — 16/8: 16 часов без еды и 8 часов, в которые помещаются все приемы пищи. Например, ужин в 19:00 и первый прием пищи на следующий день в