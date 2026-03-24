Гуляете каждый день, но не худеете: вот что нужно изменить

Во время ходьбы важна не только скорость ходьбы, но и движение тела. Если руки просто висят или почти не участвуют, часть нагрузки теряется. Когда руки двигаются в ритме шага, подключаются плечи и верх корпуса, то расход энергии становится выше. Для этого не нужно делать ничего сложного: достаточно согнуть руки в локтях примерно под углом 90 градусов и двигать ими вперед-назад.