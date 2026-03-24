Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Чемпионат и Кубок мира
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Формула-1
Другие
Фигурное катание
Спортивные видео
Авто/мото
Американский футбол
Водные
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Гуляете каждый день, но не худеете: вот что нужно изменить

Во время обычной прогулки можно сжечь больше калорий, чем кажется. Все зависит от того, как именно идти и какие привычки добавить.

Екатерина Зуева
Автор Спорт Mail
Источник: Freepik

Одна и та же прогулка может давать разный результат. Медленный шаг по ровной дороге — это одно, а активная ходьба с ускорениями, подъемами и включением корпуса — уже совсем другое. За счет этого даже без тренировок можно увеличить расход энергии и сделать прогулки более полезными для фигуры.

Ускоренный шаг вместо прогулочного

Быстрая ходьба дает хорошую нагрузку, даже если маршрут не меняется
Быстрая ходьба дает хорошую нагрузку, даже если маршрут не меняетсяИсточник: Freepik

Темп — главный фактор, который влияет на расход энергии во время ходьбы. При медленном шаге пульс почти не меняется, поэтому нагрузка минимальная. Если идти быстрее, пульс повышается, активнее включаются мышцы ног и корпус — за счет этого тело начинает тратить больше энергии даже на той же дистанции.

Главный ориентир — ходьба в умеренно быстром темпе, когда пульс повышен, но не выходит в зону сильной нагрузки. В среднем это около 100−120 шагов в минуту или скорость 5−6 км/ч. Такой темп можно долго держать и он дает заметный эффект при регулярных прогулках.

Чтобы не перегружаться, удобнее чередовать: 3−5 минут идти быстро, затем 2−3 минуты в спокойном темпе. Это повышает общий расход энергии и позволяет пройти больше, чем если сразу держать высокий темп всю прогулку.

Подъемы и лестницы вместо ровной дороги

Подъемы и неровная дорога увеличивают нагрузку без увеличения времени прогулки.
Подъемы и неровная дорога увеличивают нагрузку без увеличения времени прогулки.Источник: Freepik

Ровная дорога — самый простой вариант, который дает минимальную нагрузку. Если в маршруте есть подъемы, лестницы или даже небольшой уклон, нагрузка сразу возрастает. При подъеме активнее включаются ягодицы и задняя поверхность бедра, а пульс повышается быстрее, чем на ровной поверхности.

Даже небольшой уклон уже влияет на работу мышц. Если регулярно проходить участки с подъемами, расход энергии за прогулку становится выше без увеличения времени. Лестницы дают еще более заметный эффект, так как шаг становится выше и нагрузка распределяется иначе.

Поэтому имеет смысл немного менять маршрут: добавить подъемы, проходить через мосты, выбирать дороги с рельефом. Это простой способ сделать прогулку более результативной без дополнительных упражнений.

Сколько нужно ходить, чтобы был эффект

Во время прогулки важна общая дистанция и регулярность.
Во время прогулки важна общая дистанция и регулярность.Источник: Freepik

Прогулки по 10−15 минут почти не влияют на расход энергии, если это разовая активность. Чтобы был заметный результат, важна суммарная длительность нагрузки за день. Организм начинает работать по-другому, когда движение становится регулярным и длится хотя бы 40−60 минут в течение дня.

Ориентир — 7−10 тысяч шагов. Это базовый уровень активности, при котором уже есть нагрузка, а не просто перемещение по делам. Если шагов меньше, прогулки остаются скорее «фоновыми» и почти не влияют на фигуру. Лучше распределять активность в течение дня: пройтись утром, добавить прогулку вечером, выбрать более длинный маршрут по делам.

Работа руками и корпусом во время ходьбы

Активные движения руками и корпусом увеличивают нагрузку без ускорения шага.
Активные движения руками и корпусом увеличивают нагрузку без ускорения шага.Источник: Freepik

Во время ходьбы важна не только скорость ходьбы, но и движение тела. Если руки просто висят или почти не участвуют, часть нагрузки теряется. Когда руки двигаются в ритме шага, подключаются плечи и верх корпуса, то расход энергии становится выше. Для этого не нужно делать ничего сложного: достаточно согнуть руки в локтях примерно под углом 90 градусов и двигать ими вперед-назад.

Корпус тоже влияет на нагрузку. Если сутулиться или «проваливаться» в пояснице, часть работы берет на себя спина, а не мышцы корпуса. Прямая спина и легкое напряжение пресса помогают распределить нагрузку более равномерно и делают ходьбу более эффективной.